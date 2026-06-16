Prima vittima in panchina ai mondiali di calcio 2026: l'allenatore della nazionale tunisina, Sabri Lamouchi, è stato infatti esonerato la scorsa notte e sarà sostituito per il resto del torneo da un altro allenatore francese, Hervé Renard. La decisione segue la pesante sconfitta per 5-1 subita domenica dalle 'Aquile di Cartagine' contro la Svezia nella partita d'esordio del torneo. "Il presidente della Federazione calcistica tunisina, Moez Nassari, ha annunciato che è stato raggiunto un accordo ufficiale con l'allenatore francese Hervé Renard affinché assuma la guida della nazionale di calcio fino alla fine dei Mondiali del 2026", ha comunicato la tv pubblica tunisina. Renard arriverà a Monterrey oggi dove dirigerà il primo allenamento con la squadra, che si trova in ritiro in Messico . Per quanto riguarda Sabri Lamouchi, che era alla guida della nazionale da gennaio, "è stata concordata di comune accordo la risoluzione del suo contratto" ha aggiunto la tv.