Mondiali, Spagna-Capo Verde: 0-0. Pareggiano anche Belgio-Egitto e Iran-Nuova Zelanda LIVE
Sfilza di pareggi negli ultimi match. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio, davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami, nel Gruppo H dei Mondiali di calcio 2026. Pareggio sull’1 a 1 anche per Belgio-Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capo Verde (alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo) e la Spagna
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Sfilza di pareggi negli ultimi match. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio, davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami, nel Gruppo H dei Mondiali di calcio 2026. Pareggio sull’1 a 1 anche per Belgio-Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capo Verde (alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo) e la Spagna.
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La Tunisia licenzia il ct Lamouchi, al suo posto Renard
Prima vittima in panchina ai mondiali di calcio 2026: l'allenatore della nazionale tunisina, Sabri Lamouchi, è stato infatti esonerato la scorsa notte e sarà sostituito per il resto del torneo da un altro allenatore francese, Hervé Renard. La decisione segue la pesante sconfitta per 5-1 subita domenica dalle 'Aquile di Cartagine' contro la Svezia nella partita d'esordio del torneo. "Il presidente della Federazione calcistica tunisina, Moez Nassari, ha annunciato che è stato raggiunto un accordo ufficiale con l'allenatore francese Hervé Renard affinché assuma la guida della nazionale di calcio fino alla fine dei Mondiali del 2026", ha comunicato la tv pubblica tunisina. Renard arriverà a Monterrey oggi dove dirigerà il primo allenamento con la squadra, che si trova in ritiro in Messico . Per quanto riguarda Sabri Lamouchi, che era alla guida della nazionale da gennaio, "è stata concordata di comune accordo la risoluzione del suo contratto" ha aggiunto la tv.
Uruguay pareggia 1-1 con Arabia Saudita
Pareggio all'esordio ai Mondiali 2026 per l'Uruguay. La Nazionale sudamericana è stata fermata sull'1-1 dall'Arabia Saudita nella prima giornata del girone H della rassegna iridata di scena in Stati Uniti, Messico e Canada. A decidere la partita i gol di Almri al 41' e di Araujo all'80'. Con questo punto Uruguay e Arabia Saudita raggiungono Spagna e Capo Verde, che hanno pareggiato 0-0, a quota 1 nella classifica di un girone estremamente equilibrato.
Iran-Nuova Zelanda 2-2
Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio ai Mondiali di calcio 2026, davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles. I neozelandesi sono andati in vantaggio due volte, ma gli iraniani hanno dimostrato carattere riuscendo a strappare il risultato che porta tutte e quattro le squadre del Gruppo G a pari punti dopo la prima giornata: anche Belgio ed Egitto hanno pareggiato 1-1 in precedenza a Seattle. Doppietta di Elijah Just (7' e 55') per la Nuova Zelanda, reti di Ramin Rezaeian (32') e Mohammad Mohebi (64') per l'Iran.
Belgio-Egitto 1-1
Belgio ed Egitto pareggiano 1-1 nella partita d'esordio del Gruppo G ai Mondiali di calcio. A Seattle, egiziani in vantaggio nel primo tempo con Ashour, nella ripresa c'è l'autorete di Hany.
Spagna - Capo Verde 0-0
Spagna - Capo Verde 0-0 nella partita d'esordio del Gruppo H ai Mondiali di calcio, giocata ad Atlanta.