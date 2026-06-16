Mondiali, doppio pari nei match della notte. Oggi Francia e Argentina

Nel gruppo H l'Arabia Saudita ferma l'Uruguay sull'1-1: la Celeste trova il pari solo a 10 minuti dal termine con Araujo dopo il vantaggio firmato da Al-Amri. Finisce 2-2 la sfida del gruppo G tra Iran e Nuova Zelanda. Match spettacolare ed equilibrato in campo, con gol i Rezaeian e Mohebi che vanificano la doppietta di Just. Sugli spalti le proteste anti-regime. Oggi scendono in campo la Francia, favoritissima per la conquista della coppa, e, nella notte, i campioni in carica dell'Argentina ascolta articolo

Sono finiti entrambi in parità i match disputati nella notte che vedevano di fronte le squadre impegnate nei gruppi H e G, aperti a loro volta ieri dai match terminati in perfetto equilibrio tra Spagna e Capo Verde e tra Belgio ed Egitto. Pareggio all'esordio per l'Uruguay di Marcelo Bielsa. La Nazionale sudamericana è stata fermata sull'1-1 dall'Arabia Saudita. A decidere l'incontro i gol di Al-Amri al 41' e di Araujo all'80'. Con questo punto Uruguay e Arabia Saudita raggiungono Spagna e Capo Verde, che hanno pareggiato 0-0, a quota uno nella classifica di un girone estremamente equilibrato (TUTTE LE CLASSIFICHE).

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Iran-Nuova Zelanda tra spettacolo in campo e proteste sugli spalti Pareggio anche per l'Iran all'esordio, con la Nazionale della Repubblica Islamica che è stata fermata sul 2-2 dalla Nuova Zelanda in una partita segnata dalle proteste contro il regime degli ayatollah sugli spalti e che ha regalato però spettacolo in campo. A decidere il match la doppietta di Just al 7' e al 55', e le reti di Rezaeian al 33' e di Mohebi al 64'. Con questo punto, Iran e Nuova Zelanda raggiungono quota uno nel girone G, a pari merito con Belgio ed Egitto.

La partita dell'Iran comincia ben prima del fischio d'inizio. Fuori dallo stadio gruppi di manifestanti si riuniscono per protestare contro il regime degli ayatollah, mentre sugli spalti si vede la 'vecchia' bandiera iraniana, quella utilizzata prima della Rivoluzione Islamica. Il vessillo verde, bianco e rosso con al centro un leone e un sole, è stato sostituito a partire dal 1980, ma è riapparso anche sulle tribune dello stadio nonostante le minacce della Federazione iraniana, che aveva sollecitato l'intervento preventivo della Fifa.



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