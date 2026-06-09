Il progetto prevede quattro appuntamenti che ruotano attorno a quattro indimenticabili partite della Nazionale: Italia-Germania del 1970, Italia-Brasile del 1982, Italia-Argentina del 1990 e Italia-Brasile del 1994. I giocatori devono schierare una formazione composta da personaggi dell’attualità di quegli anni: dalla politica, dal costume, dalla cronaca e dalla cultura in generale. Appuntamento a Milano a partire da giovedì 18 giugno
Ancora un Mondiale di calcio senza l’Italia in campo? Facciamocene una ragione e giochiamoci su. Arriva a Milano l’iniziativa di Romanzo di Formazioni, un video-podcast che fa incontrare calcio e libri a dispetto di chi pensa che football e letteratura siano mondi lontanissimi e incomunicabili. L’idea di chiama “Quando eravamo Mundial”: si tratta di un ciclo di quattro live-podcast che si articola intorno a quattro indimenticabili partite della Nazionale: Italia-Germania 4-3 a Messico 1970; Italia-Brasile 3-2 a Spagna 1982; Italia-Argentina 4-5 a Italia 1990; e Italia-Brasile 2-3 a USA 1994.
Il gioco
Gli invitati di “Quando eravamo Mundial” giocheranno a schierare una squadra non soltanto letteraria. In questa declinazione del format di Romanzo di Formazioni le “convocazioni” pescano dall’attualità quella stagione, cioè dalla politica, dal costume, dalla cronaca, dalla cultura in generale. Come sempre i giocatori si schiereranno in campo in porta, in difesa, a centrocampo, all’ala o in attacco, a seconda delle loro caratteristiche, o delle caratteristiche loro attribuite dal nostro ospite. Nelle puntate “standard” di Romanzo di Formazioni, un undicesimo giocatore è una carta-jolly, ovvero un giocatore non-scrittore. In Quando eravamo Mundial, invece, è proprio un calciatore che ha giocato quella storica partita.
Cos’è Romanzo di formazioni
Romanzo di Formazioni è un’idea di Federico Frascherelli, filmaker, documentarista, e Gino Cervi, editor e scrittore. Dall’agosto 2024 sulla propria pagina di YouTube, Romanzo di Formazioni ha pubblicato oltre 40 puntate in cui ospiti diversi hanno messo in campo la loro formazione di scrittori e scrittrici preferiti. Il progetto “Quando eravamo Mundial” è realizzato insieme alla Biblioteca dello Sport “Gianni Mura” e a L’Altropallone Onlus, e in collaborazione con MM spa, Centrale dell’Acqua di Milano e Museo di impresa di MM spa.
Il calendario
I quattro live-podcast si svolgeranno a Milano nel cortile della Biblioteca dello Sport (via Federico Confalonieri, 3) e alla Centrale dell’Acqua (piazza Diocleziano 5). Qui il calendario degli appuntamenti:
- giovedì 18 giugno, ore 18.30, cortile della Biblioteca dello Sport: Gianfelice Facchetti, attore e autore teatrale, gioca con Italia-Brasile (Spagna 1982);
- giovedì 25 giugno, ore 18.30, alla Centrale dell’Acqua: Licia Granello, giornalista e scrittrice, gioca con Italia-Brasile (USA 1994);
- lunedì 29 giugno, ore 18.30, alla Centrale dell’Acqua: Gianni Montieri, poeta, scrittore e traduttore, gioca con Italia-Argentina (Italia 1990);
- giovedì 9 luglio, ore 18.30, nel cortile della Biblioteca dello Sport: Elio Franzini, filosofo, Presidente di MM spa, gioca con Italia-Germania (Messico 1970).
Tutti i quattro live saranno ripresi e quindi pubblicati sulla pagina YouTube di Romanzo di Formazioni, su Spotify e rilanciati sulla pagina Instagram.