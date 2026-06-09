Ancora un Mondiale di calcio senza l’Italia in campo? Facciamocene una ragione e giochiamoci su. Arriva a Milano l’iniziativa di Romanzo di Formazioni, un video-podcast che fa incontrare calcio e libri a dispetto di chi pensa che football e letteratura siano mondi lontanissimi e incomunicabili. L’idea di chiama “Quando eravamo Mundial”: si tratta di un ciclo di quattro live-podcast che si articola intorno a quattro indimenticabili partite della Nazionale: Italia-Germania 4-3 a Messico 1970; Italia-Brasile 3-2 a Spagna 1982; Italia-Argentina 4-5 a Italia 1990; e Italia-Brasile 2-3 a USA 1994.

Il gioco

Gli invitati di “Quando eravamo Mundial” giocheranno a schierare una squadra non soltanto letteraria. In questa declinazione del format di Romanzo di Formazioni le “convocazioni” pescano dall’attualità quella stagione, cioè dalla politica, dal costume, dalla cronaca, dalla cultura in generale. Come sempre i giocatori si schiereranno in campo in porta, in difesa, a centrocampo, all’ala o in attacco, a seconda delle loro caratteristiche, o delle caratteristiche loro attribuite dal nostro ospite. Nelle puntate “standard” di Romanzo di Formazioni, un undicesimo giocatore è una carta-jolly, ovvero un giocatore non-scrittore. In Quando eravamo Mundial, invece, è proprio un calciatore che ha giocato quella storica partita.

Cos’è Romanzo di formazioni

Romanzo di Formazioni è un’idea di Federico Frascherelli, filmaker, documentarista, e Gino Cervi, editor e scrittore. Dall’agosto 2024 sulla propria pagina di YouTube, Romanzo di Formazioni ha pubblicato oltre 40 puntate in cui ospiti diversi hanno messo in campo la loro formazione di scrittori e scrittrici preferiti. Il progetto “Quando eravamo Mundial” è realizzato insieme alla Biblioteca dello Sport “Gianni Mura” e a L’Altropallone Onlus, e in collaborazione con MM spa, Centrale dell’Acqua di Milano e Museo di impresa di MM spa.