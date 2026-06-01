Mondiali di calcio, dal 1930 a oggi: la storia della competizione

Nel 1958 in Svezia cominciò l'età dell'oro del Brasile e di Pelè. Fu la seconda edizione senza l'Italia, stavolta eliminata prima di arrivare alla fase finale dall'Irlanda del Nord. Una Nazionale sudamericana s'impose per la prima volta in Europa, grazie al futebol bailado. Il trio Didi-Vavá-Pelè diventerà un'ossessione estiva.

Nel 1962 arrivò il bis del Brasile in Cile, dove si presentarono sempre 16 squadre: per l'Italia ci fu un epilogo amaro e violento. Gli azzurri furono estromessi dai padroni di casa, al termine di una partita segnata dall'atteggiamento permissivo dell'arbitro inglese Aston e considerata come una delle più violente nella storia del calcio. All'origine dei numerosi falli, alcuni molto pericolosi, i rapporti tesi fra Italia e Cile dopo alcuni giudizi duri della stampa del nostro Paese verso la nazione ospitante, definita come "sottosviluppata". Il Brasile in finale vinse contro la Cecoslovacchia 3-1.

Nel 1966, invece, in Inghilterra, un dentista nordcoreano di nome Pak do ik rispedì a casa l'Italia di Fabbri, nel girone eliminatorio: piovvero ortaggi e agrumi sugli azzurri, al loro ritorno a casa. Vinse l'Inghilterra.

Ma nel 1970, in Messico, fu ancora il Brasile a vincere e a portarsi a casa la coppa definitivamente.

Pelè nel 1970 - ©Getty