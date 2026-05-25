Shakira e Burna Boy hanno pubblicato il videoclip di Dai Dai, inno ufficiale dei Mondiali di calcio 2026. La popstar colombiana sarà anche tra gli headliner dell'Halftime Show della finale del campionato. Inoltre, presenti Madonna e i BTS

La popstar colombiana ha pubblicato il videoclip di Dai Dai con Burna Boy. Il brano, inno ufficiale dei Mondiali di calcio 2026, ha immediatamente conquistato il pubblico contando già milioni di riproduzioni su Spotify. Shakira sarà tra gli headliner dell'Halftime Show della finale del campionato.

shakira e burna boy, il videoclip di dai dai Shakira (FOTO) e Burna Boy hanno lanciato il videoclip di Dai Dai, inno ufficiale dei Mondiali di calcio in programma negli Stati Uniti d’America, in Canada e in Messico. Nel filmato presenti i cameo di numerosi calciatori: da Lionel Messi a Kylian Mbappé. Nel giro di pochi giorni il video ha superato quattordici milioni di visualizzazioni su YouTube. Come annunciato dalla FIFA, Shakira sarà tra gli headliner del primo Halftime Show della finale dei Mondiali in programma il 19 luglio al New York New Jersey Stadium. Lo spettaco, curato da Chris Martin, potrà contare anche sulla presenza di Madonna e dei BTS. Approfondimento Mondiali di Calcio, ecco gli headliner dell'Halftime Show della finale

A giugno Shakira ripartirà in tour esibendosi in numerose città statunitensi: da Atlanta a Boston passando per Miami. A settembre l’artista debutterà con la residency europea a Madrid. Tra le hit più amate della cantante citiamo Whenever, Wherever, Beautiful Liar con Beyoncé, She Wolf, Gypsy, Chantaje con Maluma e Don't Wait Up. Burna Boy è tra i nomi più popolari della scena rap. Nel corso degli anni il cantante ha scalato le classifiche, tra i suoi successi ricordiamo Last Last, City Boys e For My Hand con Ed Sheeran. Inoltre, Burna Boy vanta numerosi riconoscimenti, tra i quali la statuetta nella categoria Best Global Music Album per Twice As Tall alla 63esima edizione dei Grammy Awards. Ecco il testo di Dai Dai di Shakira e Burna Boy: Oe oe e oe Oe oe e oe You knew from the day you were born That here in this place you belong You been this brave all along What broke you once made you strong Dai dai iko Dale allez lets go Dai dai iko Dale allez lets go! Dai dai iko Dale allez lets go Dai dai iko Dale allez lets go! Come follow your desire Theres a will there way You are the owner of that fire No one can take it away Sweat and blood to write your story That is how you paved the way You are about to reach the glory Only one step away All the highs and lows All the tears and the pain You been there thru it all Been thru it all Just do it again Now you got to believe (I believe) Cuz you know what it takes To be living the dream At top of your game. Feel it, got everything you needed now bring it like you mean it just like you mean it Dale, no olvides lo que vales Juega como tu sabes Como tu sabes. Energy is contagious you know And it never fails no no No one’s getting tired I know Cuz you got that fire eio Dream a little higher Lets go lets go lets go We’ve taken all that our hearts can hold We can’t hold on to the past no more From the dirt and the tears you make gold You are more than flesh and bone All the highs and lows All the tears and the pain You been there thru it all Been thru it all Just do it again Now you got to believe ( I believe) Cus you know what it takes To be living the dream At top of your game Feel it, got everything you needed Now bring it like you mean it Just like you mean it Dale no olvides lo que vales juega como tu sabes como tu sabes Pele, Maradona Maldini Romario Cristiano Ronaldo El Pibe Iniesta Beckham y Kaka Messi Mbape Salá Brazil Uruguay Argentina Colombia US England Germany France España Italia Mexico Japan Korea/England Netherlands/Senegal Oe oe e oe You knew from the day you were born That here in this place you belong You been this brave all along What broke you once made you strong Dai dai iko Dale allez lets go Dai dai iko Dale allez lets go! Dai dai iko Dale allez lets go Dai dai iko Dale allez lets go! Approfondimento Shakira in concerto a Madrid, venduti oltre 500.000 biglietti