Shakira e Burna Boy hanno pubblicato il videoclip di Dai Dai, inno ufficiale dei Mondiali di calcio 2026. La popstar colombiana sarà anche tra gli headliner dell'Halftime Show della finale del campionato. Inoltre, presenti Madonna e i BTS
La popstar colombiana ha pubblicato il videoclip di Dai Dai con Burna Boy. Il brano, inno ufficiale dei Mondiali di calcio 2026, ha immediatamente conquistato il pubblico contando già milioni di riproduzioni su Spotify. Shakira sarà tra gli headliner dell'Halftime Show della finale del campionato.
shakira e burna boy, il videoclip di dai dai
Shakira (FOTO) e Burna Boy hanno lanciato il videoclip di Dai Dai, inno ufficiale dei Mondiali di calcio in programma negli Stati Uniti d’America, in Canada e in Messico. Nel filmato presenti i cameo di numerosi calciatori: da Lionel Messi a Kylian Mbappé. Nel giro di pochi giorni il video ha superato quattordici milioni di visualizzazioni su YouTube.
Come annunciato dalla FIFA, Shakira sarà tra gli headliner del primo Halftime Show della finale dei Mondiali in programma il 19 luglio al New York New Jersey Stadium. Lo spettaco, curato da Chris Martin, potrà contare anche sulla presenza di Madonna e dei BTS.
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A giugno Shakira ripartirà in tour esibendosi in numerose città statunitensi: da Atlanta a Boston passando per Miami. A settembre l’artista debutterà con la residency europea a Madrid. Tra le hit più amate della cantante citiamo Whenever, Wherever, Beautiful Liar con Beyoncé, She Wolf, Gypsy, Chantaje con Maluma e Don't Wait Up.
Burna Boy è tra i nomi più popolari della scena rap. Nel corso degli anni il cantante ha scalato le classifiche, tra i suoi successi ricordiamo Last Last, City Boys e For My Hand con Ed Sheeran. Inoltre, Burna Boy vanta numerosi riconoscimenti, tra i quali la statuetta nella categoria Best Global Music Album per Twice As Tall alla 63esima edizione dei Grammy Awards.
Ecco il testo di Dai Dai di Shakira e Burna Boy:
Oe oe e oe Oe oe e oe
You knew from the day you were born
That here in this place you belong
You been this brave all along
What broke you once made you strong
Dai dai iko
Dale allez lets go
Dai dai iko
Dale allez lets go!
Dai dai iko
Dale allez lets go
Dai dai iko
Dale allez lets go!
Come follow your desire
Theres a will there way
You are the owner of that fire
No one can take it away
Sweat and blood to write your story
That is how you paved the way
You are about to reach the glory
Only one step away
All the highs and lows
All the tears and the pain
You been there thru it all
Been thru it all
Just do it again
Now you got to believe (I believe)
Cuz you know what it takes
To be living the dream
At top of your game.
Feel it, got everything you needed
now bring it like you mean it
just like you mean it
Dale, no olvides lo que vales
Juega como tu sabes
Como tu sabes.
Energy is contagious you know
And it never fails no no
No one’s getting tired I know
Cuz you got that fire eio
Dream a little higher
Lets go lets go lets go
We’ve taken all that our hearts can hold
We can’t hold on to the past no more
From the dirt and the tears you make gold
You are more than flesh and bone
All the highs and lows
All the tears and the pain
You been there thru it all
Been thru it all
Just do it again
Now you got to believe ( I believe)
Cus you know what it takes
To be living the dream
At top of your game
Feel it, got everything you needed
Now bring it like you mean it
Just like you mean it
Dale no olvides lo que vales
juega como tu sabes
como tu sabes
Pele, Maradona
Maldini
Romario
Cristiano
Ronaldo
El Pibe
Iniesta
Beckham y Kaka
Messi
Mbape
Salá
Brazil
Uruguay
Argentina
Colombia
US
England
Germany
France
España Italia Mexico Japan
Korea/England Netherlands/Senegal
Oe oe e oe
You knew from the day you were born
That here in this place you belong
You been this brave all along
What broke you once made you strong
Dai dai iko
Dale allez lets go
Dai dai iko
Dale allez lets go!
Dai dai iko
Dale allez lets go
Dai dai iko
Dale allez lets go!
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