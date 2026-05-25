L’ex showgirl e attrice ha sorpreso Leonardo Pieraccioni con un video inviato a Che tempo che fa. Natalia Estrada ha parlato del successo de Il ciclone: “Ho fatto tante cose in tv, ma essere stata attrice in un film che è rimasto indelebile nei ricordi di un pubblico così trasversale è stato davvero un regalo gigantesco”

Domenica 24 maggio Leonardo Pieraccioni è stato ospite di Che tempo che fa. L’attore e regista toscano ha festeggiato il trentesimo anniversario di uno dei film più iconici del cinema italiano: Il ciclone. Fabio Fazio , conduttore della trasmissione televisiva, ha sorpreso il comico con un videomessaggio di Natalia Estrada , attrice nell’amata pellicola. L’ex showgirl ha raccontato: “Io dico sempre che Il ciclone non è stato un film, è stato un fenomeno atmosferico a tutti gli effetti”.

il ciclone, natalia estrada: “un regalo gigantesco”

Uscito nel 1996, Il ciclone è immediatamente diventato un cult del cinema italiano conquistando pubblico e critica: dall’attuale venticinquesimo posto nella classifica dei maggiori incassi di sempre in Italia ai numerosi riconoscimenti ricevuti. Domenica 24 maggio Fabio Fazio ha invitato Leonardo Pieraccioni per festeggiare il trentesimo anniversario della pellicola. Natalia Estrada, interprete di Penelope, ha sorpreso l’attore e regista con un videomessaggio.

L’ex showgirl ha dichiarato: “Io dico sempre che Il ciclone non è stato un film, è stato un fenomeno atmosferico a tutti gli effetti. Un tornado che ci ha preso in pieno a tutti e che incredibilmente continua a girare nonostante siano passati trent’anni”. L’ex attrice ha aggiunto: “Ed è davvero buffo perché nel frattempo io ho cambiato vita, ho cambiato ritmo e il film mi ha quasi cambiato nome. Infatti, proprio lì vicino a Laterina, ho due puledri che ho allevato che portano i nomi di Penelope e Selvaggia, chissà come mai”. Infine, Natalia Estrada (FOTO) ha concluso: “Ho fatto tante cose in tv, ma essere stata attrice in un film che è rimasto indelebile nei ricordi di un pubblico così trasversale è stato davvero un regalo gigantesco. Gracias por todo, Leo”.