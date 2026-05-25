Natalia Estrada torna in tv, il videomessaggio per i 30 anni del film Il cicloneSpettacolo
L’ex showgirl e attrice ha sorpreso Leonardo Pieraccioni con un video inviato a Che tempo che fa. Natalia Estrada ha parlato del successo de Il ciclone: “Ho fatto tante cose in tv, ma essere stata attrice in un film che è rimasto indelebile nei ricordi di un pubblico così trasversale è stato davvero un regalo gigantesco”
Domenica 24 maggio Leonardo Pieraccioni è stato ospite di Che tempo che fa. L’attore e regista toscano ha festeggiato il trentesimo anniversario di uno dei film più iconici del cinema italiano: Il ciclone. Fabio Fazio, conduttore della trasmissione televisiva, ha sorpreso il comico con un videomessaggio di Natalia Estrada, attrice nell’amata pellicola. L’ex showgirl ha raccontato: “Io dico sempre che Il ciclone non è stato un film, è stato un fenomeno atmosferico a tutti gli effetti”.
il ciclone, natalia estrada: “un regalo gigantesco”
Uscito nel 1996, Il ciclone è immediatamente diventato un cult del cinema italiano conquistando pubblico e critica: dall’attuale venticinquesimo posto nella classifica dei maggiori incassi di sempre in Italia ai numerosi riconoscimenti ricevuti. Domenica 24 maggio Fabio Fazio ha invitato Leonardo Pieraccioni per festeggiare il trentesimo anniversario della pellicola. Natalia Estrada, interprete di Penelope, ha sorpreso l’attore e regista con un videomessaggio.
L’ex showgirl ha dichiarato: “Io dico sempre che Il ciclone non è stato un film, è stato un fenomeno atmosferico a tutti gli effetti. Un tornado che ci ha preso in pieno a tutti e che incredibilmente continua a girare nonostante siano passati trent’anni”. L’ex attrice ha aggiunto: “Ed è davvero buffo perché nel frattempo io ho cambiato vita, ho cambiato ritmo e il film mi ha quasi cambiato nome. Infatti, proprio lì vicino a Laterina, ho due puledri che ho allevato che portano i nomi di Penelope e Selvaggia, chissà come mai”. Infine, Natalia Estrada (FOTO) ha concluso: “Ho fatto tante cose in tv, ma essere stata attrice in un film che è rimasto indelebile nei ricordi di un pubblico così trasversale è stato davvero un regalo gigantesco. Gracias por todo, Leo”.
Approfondimento
Natalia Estrada oggi, da star de Il Ciclone alla vita nel ranch. FOTO
Ad aprile Leonardo Pieraccioni (FOTO) ha parlato della scelta di Lorena Forteza come protagonista del film in un post condiviso sul suo profilo Instagram: “Una ricerca lunghissima per la protagonista, un giorno mi apparve Lorena Forteza in foto su una locandina ad un’edicola, io l’avevo già provinata ma continuavo la ricerca, ma dalla foto di quella locandina lei mi guardava proprio come a dire ‘Ma cosa cerchi ancora, bischeros!’ Smisi immediatamente di cercare. Un film per il quale qualcuno mi dice ‘Grazie, se lo riguardo per quell’ora e mezza mi cambia l’umore’ che non esiste complimento più bello per me”.
Nel cast della celebre pellicola presenti anche Barbara Enrichi, Massimo Ceccherini, Sergio Forconi, Alessandro Haber, Tosca D’Aquino, Paolo Hendel e Benedetta Mazzini.
Approfondimento
Leonardo Pieraccioni compie 60 anni, i suoi film più famosi. FOTO
©IPA/Fotogramma
Natalia Estrada oggi, da star de Il Ciclone alla vita nel ranch. FOTO
Ex conduttrice, ballerina e attrice, dopo anni di successi ha deciso di lasciare la tv per vivere e lavorare in un ranch insieme al compagno Drew Mischianti. 'Vivo tra la natura e i cavalli: sono almeno 10 anni che non uso i tacchi', ha detto lunedì 20 ottobre, intervistata da Libero