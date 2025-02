Leonardo Pieraccioni compie 60 anni, i suoi film più famosi. FOTO

8/14 ©Webphoto

TI AMO IN TUTTE LE LINGUE DEL MONDO – Pellicola del 2005, racconta la storia di Gilberto Rovai, insegnante di educazione fisica in una scuola di Pistoia. Dopo essersi separato dalla moglie, viene tampinato da un'alunna che gli lascia bigliettini in cui dichiara di amarlo in tutte le lingue del mondo. Quando l'uomo incontra per caso la madre della ragazza, Margherita, nasce una certa complicità, non ostacolata nemmeno dal trasferimento del professore in una scuola di periferia. Nel cast Marjo Berasategui, Giorgio Panariello e Massimo Ceccherini