Leonardo Pieraccioni si improvvisa cantante in spiaggia. VIDEO

Leonardo Pieraccioni ha conquistato il pubblico social. L’attore si è calato nei panni di Freddie Mercury, come mostrato nel divertente video condiviso. Il post ha ottenuto più di 40.000 like.

leonardo pieraccioni, il video virale

Grandi risate con Leonardo Pieraccioni. Il regista e attore è tra i protagonisti del mondo dello spettacolo italiano. In tanti anni di carriera, l’artista (FOTO) ha divertito ed emozionato milioni di persone con pellicole e spettacoli di enorme successo. Negli ultimi anni il comico è sbarcato su Instagram raccontando alcuni momenti divertenti della sua vita.

Nelle ultime ore l’attore ha conquistato i social pubblicando un filmato in cui è apparso nel ruolo di cantante sulle note del brano Another One Bites the Dust dei Queen.