Leonardo Pieraccioni ospite di Stories lunedì 22 gennaio

Una chiacchierata che parte da lontano, a casa Pieraccioni, nel centro di Firenze dove “sono cresciuto con un problema, che è quello dell'umorismo e della risata. Sentivo ridere tanto in casa mia. Io sono cresciuto dentro quella poetica superficialità. Vorrei sempre rivivere i miei primi 14 anni”. Un’esuberanza che anche a scuola, era difficile da contenere, dato che “in realtà i miei compagni di classe erano il mio primo pubblico e anche la professoressa rideva sotto i baffi, anche se poi era costretta a mettermi 4” – scherza. Un predestinato si direbbe, ma che si è scontrato comunque con i durissimi anni della gavetta: “Una volta in autogrill c’era la possibilità di fare il biglietto da visita e io scrissi ‘Leonardo Pieraccioni, provinista professionista’. Ne avrò fatti una sessantina e non mi prendevano mai. L’unica che intuì che ci potesse essere qualcosa fu Raffaella Carrà che poi mi prese per fare ‘Fantastico’”. Un successo che è poi arrivato, dilagante, rendendolo uno dei protagonisti indiscussi della commedia italiana con capolavori come “I Laureati” (che l’anno prossimo compirà 30 anni), o “Il Ciclone”, il suo film di maggior successo, “Ho una brochure di Cecchi Gori dove annunciava I Laureati 2 e io invece gli dissi ‘guarda io però c'ho sta storia di queste ballerine che arrivano in questo casolare…’ ‘ma che ballerine!’ – diceva- ‘Le ballerine del flamenco in Italia non hanno mai funzionato troppo. Noi dobbiamo fare I laureati 2’. Poi, gli spiegai bene la storia e la feci”. Poi ancora “Ti amo in tutte le lingue del mondo”, “per me, uno dei più divertenti” o “Una moglie bellissima”, un successo dopo l’altro, il piacere della risata del pubblico come benzina della creatività. Una lezione imparata anni addietro, anche grazie all’amico Francesco Nuti: “Gli telefonavo dalla cabina e gli dicevo ‘Sono andato a vedere il tuo film’ e lui mi faceva delle domande che poi avrei fatto io negli anni a venire. ‘Ridevano?’ ‘Certo che ridevano.’ ‘Ma dove ridevano di più?’ E io pensavo ‘Ma che gliene frega?’ Invece sono dei sondaggi ben precisi”. Una lezione che si è sempre portato dietro, anche a teatro, la sua seconda casa, in cui si è esibito per anni con Carlo Conti e Giorgio Panariello, gli amici di una vita. “Quando vedi la gente ridere e si crea quest’onda… per me vale almeno 3 David di Donatello e altri due premi a caso”. Non solo attore, comico e regista, c’è anche un Pieraccioni padre, follemente innamorato della figlia, che ama raccontare: “Sono un papà sbagliato, sbagliatissimo. Le dico sempre di sì. Meno male che c'è la mamma. Dopo la proiezione di ‘Pare Parecchio Parigi’ si è commossa e mi ha detto ‘Hai fatto un bel film’, l’ho ringraziata per essere venuta e mi ha risposto ‘io ci verrò sempre’”.