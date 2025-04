Stranger Things, la star Noah Schnapp riflette sul coming out

La quinta stagione di Stranger Things è stata scritta dalla drammaturga Kate Trefry e dal regista Stephen Daldry (che hanno lavorato anche a The First Shadow). E i fratelli Duffer, creatori della serie, hanno ammesso d'essere stati fortemente influenzati dall'opera teatrale. "Ci ha costretto a immergerci profondamente nel passato di Henry , che gioca un ruolo importante nella quinta stagione", ha detto Ross Duffer.

"È stato fantastico poter entrare sul set vivendo finalmente in modo sincero ", ha detto Schnapp a Variety in occasione dell'anteprima di Stranger Things: The First Shadow a Broadway, col suo singolare sguardo del Sottosopra e delle origini di Vecna. "Non dovermi nascondere ha reso questa stagione un milione di volte migliore".

La quinta stagione di Stranger Things è attesa per la fine del 2025. A pochi mesi dal debutto, Noah Schnapp ha riflettuto su come il coming out nel 2023 abbia influenzato la sua esperienza nelle riprese dell'ultima stagione della serie Netflix.

Dal piccolo schermo al teatro

Quando Daldry contattò per la prima volta i Duffer Brothers con l'idea di adattare lo spettacolo in un'opera teatrale, si è sentito dare del pazzo. "Una volta che abbiamo iniziato a percorrere la strada giusta, ci hanno seguito per tutto il percorso", ha detto il regista teatrale, tre volte vincitore di un Tony Award. Lo spettacolo, andato in scena a Londra per oltre un anno, è attualmente in programmazione a Broadway.

Stranger Things: The First Shadow è ambientata nel 1959 a Hawkins, molto prima degli eventi della serie Netflix. Lo spettacolo esplora l’adolescenza di personaggi come Jim Hopper, Joyce Byers e un giovane Henry Creel, futuro Vecna. Con una scenografia spettacolare e effetti speciali all'avanguardia, lo show unisce mistero, emozione e suspense, offrendo nuove chiavi di lettura per l’universo di Stranger Things.