Stranger Things, Millie Bobby Brown racconta l'ultimo giorno sul set

Serie TV

L'anno appena cominciato si preannuncia un’annata straordinaria per gli amanti delle serie. Tra ritorni, capitoli finali di saghe amatissime e nuove proposte pronte a conquistare il pubblico, ecco i titoli più attesi. Si spazia tra generi diversissimi, passando dal thriller alla commedia, dall’horror alla narrazione storica, per soddisfare ogni palato e inclinazione. Ecco di seguito le serie tv più attese del 2025, da M - Il figlio del secolo alla seconda stagione di The Last of Us A cura di Camilla Sernagiotto