È uscito il final trailer di The Electric State, l'attesissima pellicola con protagonisti Chris Pratt e Millie Bobby Brown, la star di Stranger Things.

Si tratta del nuovo film diretto dai fratelli Joe e Anthony Russo, già noti per aver realizzato alcuni dei più grandi successi del Marvel Cinematic Universe. Il conto alla rovescia è ormai iniziato: il 14 marzo 2025 arriverà finalmente su Netflix questo attesissimo titolo di avventura sci-fi.

Il trailer finale del film (che potete guardare nel video in alto, la clip posta in testa a questo articolo) svelato nelle scorse ore ha dato agli spettatori un’ultima emozionante anticipazione prima del debutto ufficiale della pellicola, che vede Pratt e Millie Bobby Brown immersi in un mondo dove umani e robot coesistono.

Mentre i fratelli Russo sono impegnati con i prossimi capitoli del franchise degli Avengers, The Electric State rappresenta una nuova e affascinante avventura retro-futuristica destinata a conquistare un pubblico globale. Il film, che è stato anticipato da diversi teaser, promette di essere un'esperienza visivamente spettacolare e profondamente emotiva.

Un viaggio attraverso il passato retro-futuristico

Ambientato in un passato immaginario ma futuristico, The Electric State segue la storia di Michelle, un’adolescente orfana interpretata da Millie Bobby Brown, che intraprende un pericoloso viaggio attraverso l’Ovest americano alla ricerca di suo fratello scomparso.

A fianco di Michelle, ci sono un robot misterioso e affettuoso, che diventa il suo compagno di viaggio, e un eccentrico vagabondo interpretato da Chris Pratt. La trama del film, quindi, si sviluppa in un mondo dove la tecnologia e la società si mescolano in un modo tanto affascinante quanto inquietante.



Un cast da chapeau

Oltre ai protagonisti principali, il cast comprende anche attori di grande talento come Ke Huy Quan, noto per Loki, Jason Alexander (famoso per Seinfeld), Woody Norman (visto in Troy: Fall of a City), Giancarlo Esposito, il celebre Gus Fring di Better Call Saul, e Stanley Tucci, che - tra le varie cose - ha recitato in Captain America: The First Avenger.

Inoltre, la pellicola originale vanta un cast vocale di tutto rispetto, con partecipazioni di attori di fama come Woody Harrelson, Anthony Mackie, Brian Cox, Jenny Slate, Hank Azaria, Colman Domingo e Alan Tudyk, tutti pronti a dare vita a personaggi affascinanti e complessi.

Dal graphic novel al grande schermo: adattamento fedele con tocco personale

The Electric State è tratto dal romanzo grafico di Simon Stålenhag, pubblicato nel 2018, e sin dall’inizio i fratelli Russo hanno avuto un contatto diretto con l’autore per rimanere il più possibile fedeli al materiale originale. Tuttavia, per rendere l’adattamento cinematografico unico, sono stati introdotti anche degli elementi nuovi che arricchiscono la storia.

Simon Stålenhag si è detto entusiasta del risultato finale e ha condiviso la sua esperienza di lavorare con i fratelli Russo. "Sono sbalordito dal film", ha dichiarato l’autore, visibilmente colpito nel vedere le sue illustrazioni prendere vita sul grande schermo. "Quello che mi ha colpito di più è il cuore emotivo della storia, il bisogno di una famiglia. Sebbene il film abbia preso una direzione leggermente diversa rispetto al libro, il nucleo emotivo è rimasto invariato ed è stato magnificamente sviluppato".



L’autore della graphic novel coinvolto direttamente

Simon Stålenhag ha raccontato come i fratelli Russo lo abbiano coinvolto nel processo creativo, chiedendo dettagli sulla timeline e sulla storia di fondo, ma mettendo comunque la loro visione personale al centro del progetto. "Sono i migliori al mondo in quello che fanno, ed è stato incredibile vedere il mio progetto nelle loro mani", ha aggiunto l’autore, esprimendo la sua gratitudine per l'approccio rispettoso e ambizioso del team.

Mix di avventura, fantascienza e messaggi emotivi

Con The Electric State, i fratelli Russo si lanciano in un’avventura che unisce il genere sci-fi con una potente riflessione emotiva sul legame familiare e il progresso tecnologico. La pellicola non si limita a offrire spettacolari sequenze d’azione, ma esplora anche tematiche profonde che toccano l’animo umano, come la ricerca dell’identità e l’importanza dei legami affettivi.

Con la promessa di un'esperienza cinematografica coinvolgente e visivamente straordinaria, The Electric State si preannuncia come uno dei titoli più attesi del 2025. Riuscirà questo nuovo film a replicare il successo delle precedenti opere dei fratelli Russo, già famosi per i loro lavori nel mondo degli Avengers?

Lo scopriremo presto, il 14 marzo, quando The Electric State sarà disponibile su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).