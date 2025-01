Tra le anteprime di Netflix on Netflix, c'è anche un estratto della pellicola dei fratelli Russo che debutterà in streaming il 14 marzo.

Le scene raccontano le atmosfere del conflitto tra robot e umani nell'universo distopico che fa da cornice alla storia



Per gli appassionati di cinema e serie tv l'evento Netflix on Netflix del 29 gennaio è stato imperdibile, specie sotto il profilo delle anticipazioni sui titoli più attesi dell'anno.

Tra i contenuti condivisi in anteprima col pubblico globale, la clip di The Electric State, un montaggio di circa due minuti di immagini inedite, interesserà moltissimo ai fan di Millie Bobby Brown e di Chris Pratt, entrambi protagonisti del progetto.

La clip, un estratto del film che sarà disponibile in streaming su Netflix dal 14 marzo (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e Now tramite la app Smart Stick), descrive uno dei momenti della storia in cui i robot si scagliano contro gli umani e contro le altre macchine.



Nella clip lo scontro tra uomini e robot L'anticipazione di The Electric State mette al centro i due protagonisti del film, Millie Bobby Brown e Chris Pratt, descrivendo meglio il rapporto che si crea tra i due quando intraprendono l'avventurosa missione di ricerca del fratello minore di lei, scomparso anni prima.

Come è noto dalle sinossi ufficiali, dai teaser e dal trailer ufficiale del titolo già diffusi da tempo, la pellicola, una commedia action sci-fi vede gli umani contrapposti alle macchine in una realtà retro-futuristica.

Dopo aver combattuto contro i robot confinandoli nello "Stato Elettrico" che dà il titolo al film, Michelle (Millie Bobby Brown), un'adolescente orfana, si convince che ci sono buone probabilità di ritrovare suo fratello, scomparso tempo prima.

La ragazza si mette in cerca del fratellino con l'aiuto di un robot amichevole e di un contrabbandiere sbandato, che ha il volto di Chris Pratt.

La clip vede i due alla guida verso Ovest, mentre attraversano paesaggi deserti e desolati.

La guerra contro i robot ha lasciato un Paese (gli Stati Uniti della seconda matà degli anni Novanta ma rivisti in senso distopico e futuristico) devastato. Il gruppo, robot amichevoli compresi, viaggia tra i rottami e quando scopre un vecchio centro commerciale dismesso, perfetto come roccaforte, viene attaccato dagli occupanti che gli scagliano contro un frigorifero.

Il van su cui viaggia il gruppo viene sbattuto via lasciando i protagonisti, increduli e malconci.

Vedi anche The Electric State, le prime immagini del film con Millie Bobby Brown

The Electric State: emozioni, action e avventura La clip con l'anteprima di The Electric State conferma le impressioni ricevute dopo la condivisione di trailer e delle prime immagini della pellicola.

Il film, che è un progetto firmato dai fratelli Anthony e Joe Russo (il duo dietro ad alcuni dei più grandi successi Marvel Studios), è un lungometraggio ad alto budget (oltre 300 milioni di dollari) caratterizzato da una narrazione ricca, che mescola azione ed emozione.

I fratelli Russo hanno pensato a un film d'intrattennimento puro, che punta a coinvolgere gli spettatori di ogni età alla vecchia maniera.

Non sarà pura azione e spettacolo e ciò è evidente dalle anticipazioni che rivelano una scrittura che approfondisce i singoli personaggi, umani e robot.

Il film, che è adattato dalla omonima graphic novel del 2018 dello svedese Simon Stålenhag, vanta inoltre un cast stellare che include Stanley Tucci, Ke Huy Quan e, nella versione originale, le voci per alcuni robot di Giancarlo Esposito, Billy Bob Thornton, Colman Domingo e Woody Harrelson.



Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie