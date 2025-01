Next on Netflix 2025, tutte le serie tv in arrivo

L'unica nuova serie tv internazionale con una data certa d'uscita è L'Eternauta. La serie post-apocalittica tratta dal fumetto argentino di Francisco Solano López debutterà il 30 aprile. “Quattro amici giocano a carte in una mansarda, nei dintorni di Buenos Aires. Improvvisamente cala il silenzio, fuori è iniziata una strana nevicata fosforescente: chiunque è toccato dagli strani fiocchi muore istantaneamente. È l’inizio di una lotta per la sopravvivenza contro una terribile invasione aliena”: qusta la sinossi ufficiale del fumetto da cui lo show prende spunto. Ma, nel corso del 2025, vedremo anche la docuserie su Carlos Alcaraz (il tennista numero uno più giovane della storia), la serie animata Asterix e Obelix: The Big Fight, la coreana Genie, Make a Wish, la giapponese Last samurai standing e la messicana Me Late Que Sì. Ispirata a una storia vera, racconta la frode della lotteria messicana del 2012. Chiudono le novità la serie tv colombiana Medusa (di genere thriller) e Delirio che, tratta dal romanzo di Laura Restrepo, racconta la lotta di Fernando Aguilar per riportare in vita la moglie Agustina, precipitata in uno stato delirante.