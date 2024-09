Il filmato è stato rilasciato in occasione della Geeked Week 2024. E, sebbene non sia un trailer vero e proprio, offre comunque un primo sguardo di ciò che vedremo grazie ad alcune riprese dietro le quinte

La serie Netflix Mercoledì, tra i titoli di maggior successo dello streamer, si appresta a tornare con la seconda (attesissima) stagione.

Lo spin-off de La famiglia Addams, creato da Al Gough e Miles Millar (Smallville), insieme a Tim Burton, è incentrato su Mercoledì Addams, bizzarra adolescente dall'intelligenza straordinaria.

La prima stagione ha debuttato nel novembre 2022, con Jenna Ortega che interpreta il personaggio principale portato in vita per la prima volta da Lisa Loring nella serie degli anni '60. E, in seguito, da Christina Ricci nel film del 1991.

Ora, un nuovo teaser dietro le quinte ha promesso una seconda stagione più ricca e più contorta. "Se vi mostrassimo di più, vi sanguinerebbero gli occhi. E non sono così generosa", dice Ortega nella clip. Per poi proseguire con un "Giochiamo alle bambole".

Mercoledì 2, il teaser con le anticipazioni

Mercoledì 2 condurrà lo spettatore ancora più a fondo nei misteri della Nevermore Academy. Da ciò che si vede nel teaser, le cose stanno per diventare ancora più strane. Ciò non dovrebbe sorprendere, dato il finale della prima stagione, con Mercoledì che scopre che il suo interesse amoroso, il (finto) bravo ragazzo della serie Tyler, era in realtà il mostro, noto come Hyde, che terrorizzava Jericho mietendo vittime.

Tuttavia, sembra che i guai per Mercoledì non siano finiti. Dall'affrontare una minaccia sconosciuta con una torcia di fuoco al "giocare alle bambole" mentre tiene in mano un coltello dall'aspetto minaccioso, la piccola di casa Addams continua a essere inquietante.

Infine, sembra che la stagione dunque contenga un maggior numero di scene con la sua famiglia, inclusi i genitori Morticia (Catherine Zeta-Jones) e Gomez (Luis Guzmán).