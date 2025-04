Les Binks, ex batterista dei Judas Priest, è morto all'età di 73 anni

È scomparso lo scorso 15 marzo, ma la band ha diffuso la notizia soltanto ieri. Non sono note le cause del decesso. Entrato nel gruppo alla fine degli anni Settanta, nel 2022 era entrato con gli altri membri nella Rock and Roll Hall of Fame

Les Binks , ex batterista dei Judas Priest alla fine degli anni Settanta, è morto all’età di 73 anni lo scorso 15 marzo. La band ha però diffuso la notizia soltanto ieri. Non sono note le cause del decesso. “Siamo profondamente addolorati per la scomparsa di Les, siamo vicini alla sua famiglia, ai suoi amici, ai suoi fan”, hanno scritto i musicisti. “Il contributo che ha dato al gruppo è stato di prima classe, ha dimostrato di avere doti tecniche uniche, estro, stile e precisione. Grazie Les, la tua fama vivrà per sempre”.

DAI JUDAS PRIEST ALLA ROCK AND ROLL HALL OF FAME

Nato l’8 agosto 1951 a Portadown, nell’Irlanda del Nord, all'inizio degli anni Settanta Binks si era trasferito a Londra. Dopo aver collaborato come batterista con i Fancy, Eric Bardon, gli War e Roger Gover dei Deep Purple, nel 1977 era entrato a far parte dei Judas Priest al posto di Simon Phillips per il loro tour mondiale. Con la band aveva inciso due album, Stained Class e Killing Machine, entrambi usciti nel 1978. Insoddisfatto del trattamento che il manager Mike Dolan gli aveva riservato, dal momento che gli aveva voluto negare le royalties per il disco live Unleashed in the East del 1979, Binks aveva lasciato il gruppo e aveva poi collaborato con diversi gruppi, compresi gli Axis Point, i Lionheart, i Tytan e i Raw Glory. In Italia, nel 1981 e nel 1982 aveva suonato negli album di Eugenio Finardi, Finardi e Secret Streets. Tra il 2017 e il 2018 era andato in tour con il progetto di cover Les Blinks Priesthood, mentre nel 2022 era riapparso con i Judas Priest in occasione dell’ingresso della band nella Rock and Roll Hall of Fame.