Mancano poche settimane alla grande notte della musica e c'è grande attesa per la novità della 68ma edizione dei Grammy . La cerimonia si svolgerà il 1° febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles e vedrà l'esordio del premio alla ' Miglior Copertina di Album' . Il riconoscimento è stato ufficializzato l'anno scorso e verrà assegnato con l'intento di premiare il concept artistico e la realizzazione grafica della copertina di un album, a prescindere dal genere musicale.

L'aspetto visivo rappresentato dalla copertina conquista quindi una propria dignità e si affianca ai premi 'Migliori Note di Copertina' e 'Miglior Packaging'. Novità anche nel settore del country con una distinzione più chiara tra le sue diverse anime musicali. La categoria 'Miglior Album Country' diventa 'Miglior Album Country Contemporaneo', e si aggiunge la nuova categoria 'Miglior Album Country Tradizionale'.



Cambiamenti anche in ambito della musica classica, compositori, parolieri o librettisti potranno ricevere un Grammy al pari di artisti, produttori e tecnici del suono. Recording Academy, l'ente organizzatore dei premi, ha sottolineato che i cambiamenti sono stati necessari per celebrare più artisti e a riflettere meglio l'evoluzione dell'industria musicale, valorizzando i contributi significativi al processo creativo.



E per quanto riguarda i premi top della prossima edizione, domineranno il rap ed il Kpop. Kendrick Lamar è in vetta con nove candidature tra cui 'Miglior Album' e 'Miglior Canzone' dell'anno, segue Lady Gaga con sette, mentre Sabrina Carpenter, Bad Bunny e Leon Thomas ne hanno raccolte sei a testa. Bad Bunny, all'anagrafe Benito Antonio Martínez Ocasio, è candidato in tutte le categorie principali 'all-genre', grazie all'album Debí Tirar Más Fotos. L'8 febbraio, la settimana dopo i Grammy, il 31enne cantante portoricano salirà sul palco del Super Bowl, primo artista a esibirsi interamente in spagnolo durante l'halftime.