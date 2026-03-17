Razzie Awards 2026, premiati i peggiori attori e film dell'anno

Razzie Awards 2026, premiati i peggiori attori e film dell'annoCinema
"War of the Worlds" ha conquistato ben cinque statuette, una delle quali è andata anche al suo attore protagonista Ice Cube. A Kate Hudson, candidata dall'Academy per "Song Sung Blue", il Razzie Redeemer Award, un premio che simboleggia il riscatto dopo varie candidature ai celebri "anti-Oscar"
Lo scorso fine settimana, mentre Hollywood era in fermento per conoscere l'elenco dei premiati dall'Academy, è stata diffusa un'altra lista di vincitori che ogni anno diventa virale per motivi più leggeri ma non meno interessanti.
Ai Razzie Awards, assegnati sabato 14 marzo con vincitori annunciati su YouTube, ha trionfato War of The Worlds, pellicola sci-fi del 2025 di Rich Lee, con ben cinque premi.
L'iconico Golden Raspberry, la statuetta dorata a forma di lampone, è andato, tra gli attori ad Ice Cube e a Rebel Wilson ma un riconoscimento speciale è stato assegnato anche a Kate Hudson, spesso nominata agli anti-Oscar e quest'anno protagonista di una straordinaria rimonta.
Kate Hudson, candidata all'Oscar, premiata ai Razzie
Razzie Awards ed Oscar ad Hollywood vengono assegnati nello stesso fine settimana, perché la stagione cinematografica non può dirsi conclusa davvero senza la lista dei peggiori titoli, peggiori autori e peggiori interpreti.
L'edizione 2026 dei premi assegnati dalla Golden Raspberry Award Foundation ha dato risalto - in negativo, si intende - a War of the Wolds, La Guerra dei Mondi nella versione italiana distribuita nell'estate del 2025 in streaming su Prime Video, film che aveva ottenuto sei nomination alla statuetta lo scorso gennaio.
Le nomination davano tra i film favoriti al premio anche il remake live action di Biancaneve targato Disney, pellicola alla quale è andata meno peggio delle previsioni.
Kate Hudson ha conquistato il Razzie Redeemer Award, premio istituito nel 2014 ed assegnato alle star che hanno dato prova di un riscatto nella loro carriera dopo essere state nominate varie volte al Razzie.
Hudson, che è stata candidata più volte al Razzie (nel 2008 per La ragazza del mio migliore amico, nel 2016 per Mother’s Day e nel 2021 per Music), quest'anno ha ricevuto il favore della critica per il suo ruolo da protagonista di Song Sung Blue.
Per la sua interpretazione nella pellicola drammatica e musicale con Hugh Jackman, l'attrice statunitense ha ricevuto la nomination al Golden Globe, all'Actor Award (premio ex SAG) e all'Oscar: una storia di riscatto che è stata celebrata dal pubblico di votanti di Rotten Tomatoes.
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Razzie 2026: tutti i vincitori
War of the Worlds ha ricevuto ben cinque premi ai Razzie 2026, dominando la lista dei vincitori. La pellicola del 2025 ha trionfato come Peggior film e anche nelle categorie Peggior regia, Peggior Remake, Peggior attore e Peggior Sceneggiatura.
Di seguito l'elenco completo dei vincitori dei Razzie Awards di quest'anno.
- PEGGIOR FILM: War of the Worlds
- PEGGIOR ATTORE: Ice Cube (War of the Worlds)
- PEGGIOR ATTRICE : Rebel Wilson (Bride Hard)
- PEGGIOR REMAKE/RIP-OFF/SEQUEL: War of the Worlds
- PEGGIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA: Scarlet Rose Stallone (Gunslingers - I pistoleri)
- PEGGIOR ATTORE NON PROTAGONISTA: Tutti e sette in nani artificiali (Biancaneve)
- PEGGIOR COPPIA SULLO SCHERMO: Tutti e sette i nani artificiali (Biancaneve)
- PEGGIOR REGIA: Rich Lee (War of the Worlds)
- PEGGIOR SCENEGGIATURA: War of the Worlds
- RAZZIE REDEEMER AWARD: Kate Hudson
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