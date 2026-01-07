Esce nelle sale l'8 gennaio il biopic musicale sui Lightning & Thunder, tribute band a Neil Diamond composta dalla coppia Mike e Claire Sardina, formatasi alla fine degli anni '80 e attiva, con discreto successo, nel Midwest americano. Per molti la performance di Hudson è la migliore dai tempi di "Quasi famosi": è nominata a un Golden Globe come Miglior attrice in una commedia o un musical. La regia è di Craig Brewer

Verso la fine degli anni '80, Mike Sardina e Claire Stengl, entrambi cantanti locali di Milwaukee, Wisconsin, trasformano la loro passione per la musica di Niel Diamond in un progetto da portare sul palco: nasce la band-tributo Lightning & Thunder. Canteranno insieme per 17 anni, saranno sposati per 12, fino alla morte di Mike. La loro storia, quella di un grande amore ma anche di grandi difficoltà (tra cui un incidente che cambia per sempre la vita di Claire), è stata raccontata per la prima volta nel documentario Song Sung Blue di Greg Kohs, nel 2008. Proprio da quel documentario prende le mosse il film in uscita nelle sale italiane domani, 8 gennaio, distribuito da Universal Pictures International Italia: Song Sung Blue – Una melodia d’amore. Mike Sardina è Hugh Jackman, Claire è Kate Hudson, che per la sua performance - secondo parte della critica la più convincente dagli anni di Quasi famosi - è in lizza per un Golden Globe come Miglior attrice in una commedia o un musical. Dirige Craig Brewer, regista di Hustle & Flow (2005) e del remake di Footloose del 2011. Per molti, Song Sung Blue è il suo miglior film da una ventina d’anni a questa parte.

Song Sung Blue – Una melodia d'amore, la trama del film Mike Sardina è un uomo irrequieto, ex alcolista, che sopravvive alle turbolenze della vita grazie alla passione per la musica: si esibisce nelle fiere e in piccoli locali del Midwest americano, impersonando Don Ho. Una sera incontra Claire Stengl, imitatrice di Patsy Cline. L'alchimia tra i due è tangibile. Claire lo convince a mettere in piedi una nuova band, concentrandosi soprattutto sulle cover di Neil Diamond, mentre sboccia un amore che li porterà al matrimonio e a unire le loro due famiglie: entrambi avevano già avuto figli dalle loro precedenti relazioni. Mike e Clair diventano i Lightning & Thunder, riscuotendo un discreto successo: Eddie Vedder dei Pearl Jam chiederà loro di aprire un concerto a Milwaukee. Il film prende una piega diversa quando Claire è vittima di un incidente che cambierà per sempre la sua vita, costringendola anche a un ricovero in un ospedale psichiatrico, così come quella di Mike, sempre sull'orlo del precipizio data la sua storia di dipendenza dall'alcol. Usciti dalla tempesta, facendosi sempre forza a vicenda, i Lightning & Thunder tornano a cantare, fino alla morte di Mike, stroncato da un attacco cardiaco subito dopo un concerto che si era tenuto in contemporanea a uno show di Neil Diamond.

Hugh Jackman e Kate Hudson in una scena di "Song Sung Blue - Una melodia d'amore" - ©Webphoto

L'apprezzamento della critica e le accuse dei figli di Sardina Song Sung Blue, uscito negli Stati Uniti lo scorso 25 dicembre, è stato in gran parte apprezzato dalla critica e dal pubblico. Drammatico e romantico allo stesso tempo, ha convinto soprattutto per le performance dei due attori protagonisti. Claire Sardina ha appoggiato la produzione, partecipando anche alle première di Milwaukee e New York e cantando Sweet Caroline di Neil Diamond insieme a Jackman al Landmark Lanes di Milwaukee. La pellicola non deve aver contrariato nemmeno i suoi figli: Rachel Cartwright (piuttosto presente anche nel film) ha accompagnato la madre sul tappeto rosso per l'anteprima, insieme al fratello Dayna. Discorso diverso per i figli di Mike Sardina, Michael Junior e Angelina (il primo non è rappresentato sullo schermo, la seconda sì) che parlando con il Daily Mail hanno bollato il film come "pieno di bugie" sulle vere dinamiche familiari dei Sardina.