Universal Music, in collaborazione con Radio Italia solomusicaitaliana, ha curato la pubblicazione di questa raccolta il cui valore sta nell’ampiezza delle proposte creative: dagli artisti più affermati a quelli emergenti, tutti uniti nella comune occasione di esibirsi sul palco più prestigioso della canzone italiana. Questo prodotto discografico diventa così il veicolo principale per ascoltare, confrontare e ricordare tutte le canzoni che competono per la vittoria.

La 76ª edizione del Festival di Sanremo non è solo spettacolo dal vivo sul palco dell’Ariston: da oggi, 27 febbraio 2026, il pubblico potrà rivivere l’intera esperienza musicale del Festival ( LA DIRETTA ) attraverso la Compilation ufficiale di Sanremo 2026, pubblicata sia in digitale sia in supporti fisici come CD e vinile.

Formato, disponibilità e contenuti esclusivi

La Compilation Sanremo 2026 è concepita per raggiungere un pubblico vasto e variegato, disponibile com'è sui principali canali digitali di streaming e download, ma anche in formati fisici: doppio CD standard, doppio LP in vinile nero e una versione esclusiva in doppio LP con vinile trasparente giallo e blu, pensata per i collezionisti e gli appassionati di supporti analogici.

La cura con cui è stata allestita la raccolta riflette la volontà degli organizzatori di offrire un prodotto che non sia soltanto un insieme di canzoni, ma anche un oggetto in grado di documentare l’evento.

Un elemento distintivo inserito nella compilation è il jingle ufficiale del Festival: Emigrato (Italiano) di Welo, artista tra le nuove voci della scena urban italiana. Il brano, originariamente presentato a Sanremo Giovani e riarrangiato per le serate dell’Ariston, accompagna lo svolgimento della kermesse e vuole essere una sorta di “tema sonoro” dell’edizione 2026.