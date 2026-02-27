Sanremo 2026, da oggi la compilation con le 30 canzoni in gara e le 4 delle Nuove ProposteMusica
Dal 27 febbraio, il pubblico potrà rivivere l’intera esperienza musicale attraverso la raccolta ufficiale pubblicata sia in digitale sia in supporti fisici come CD e vinile. L’uscita cade nel pieno della settimana del Festival, offrendo agli appassionati di musica una prospettiva completa sulle proposte artistiche presentate in gara. La compilation rappresenta un documento sonoro dell’evento. Universal Music, in collaborazione con Radio Italia solomusicaitaliana, ha curato la pubblicazione
La 76ª edizione del Festival di Sanremo non è solo spettacolo dal vivo sul palco dell’Ariston: da oggi, 27 febbraio 2026, il pubblico potrà rivivere l’intera esperienza musicale del Festival (LA DIRETTA) attraverso la Compilation ufficiale di Sanremo 2026, pubblicata sia in digitale sia in supporti fisici come CD e vinile.
L’uscita di questa raccolta cade nel pieno della settimana del Festival, che si svolge dal 24 al 28 febbraio, offrendo agli appassionati di musica una prospettiva completa sulle proposte artistiche presentate in gara. In particolare, l'uscita coincide con il giorno della quarta serata del Festival (LA SCALETTA DELLA QUARTA SERATA), quella dedicata alle cover e ai duetti.
La compilation rappresenta un documento sonoro dell’evento, in cui confluiscono generi diversi e voci eterogenee della scena italiana contemporanea.
Universal Music, in collaborazione con Radio Italia solomusicaitaliana, ha curato la pubblicazione di questa raccolta il cui valore sta nell’ampiezza delle proposte creative: dagli artisti più affermati a quelli emergenti, tutti uniti nella comune occasione di esibirsi sul palco più prestigioso della canzone italiana. Questo prodotto discografico diventa così il veicolo principale per ascoltare, confrontare e ricordare tutte le canzoni che competono per la vittoria.
Formato, disponibilità e contenuti esclusivi
La Compilation Sanremo 2026 è concepita per raggiungere un pubblico vasto e variegato, disponibile com'è sui principali canali digitali di streaming e download, ma anche in formati fisici: doppio CD standard, doppio LP in vinile nero e una versione esclusiva in doppio LP con vinile trasparente giallo e blu, pensata per i collezionisti e gli appassionati di supporti analogici.
La cura con cui è stata allestita la raccolta riflette la volontà degli organizzatori di offrire un prodotto che non sia soltanto un insieme di canzoni, ma anche un oggetto in grado di documentare l’evento.
Un elemento distintivo inserito nella compilation è il jingle ufficiale del Festival: Emigrato (Italiano) di Welo, artista tra le nuove voci della scena urban italiana. Il brano, originariamente presentato a Sanremo Giovani e riarrangiato per le serate dell’Ariston, accompagna lo svolgimento della kermesse e vuole essere una sorta di “tema sonoro” dell’edizione 2026.
Approfondimento
Festival di Sanremo 2026, tutti i testi delle canzoni
I brani in gara: l’elenco completo nella compilation
La Compilation ufficiale di Sanremo 2026 include tutti i brani dei 30 artisti in gara nella sezione Big e, nella versione CD, anche le quattro canzoni dei partecipanti alla sezione delle Nuove Proposte. Di seguito sono elencati i titoli contenuti nella raccolta, così come annunciati ufficialmente.
Gli artisti e le canzoni dei 30 Big in gara sono:
Arisa – Magica favola; Bambole di Pezza – Resta con me; Chiello – Ti penso sempre; Dargen D’Amico – Ai ai; Ditonellapiaga – Che fastidio!; Eddie Brock – Avvoltoi; Elettra Lamborghini – Voilà; Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare; Ermal Meta – Stella stellina; Fedez & Marco Masini – Male necessario; Francesco Renga – Il meglio di me; Fulminacci – Stupida sfortuna; J-Ax – Italia starter pack; LDA & Aka 7even – Poesie clandestine; Leo Gassmann – Naturale; Levante – Sei tu; Luchè – Labirinto; Malika Ayane – Animali notturni; Mara Sattei – Le cose che non sai di me; Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta; Michele Bravi – Prima o poi; Nayt – Prima che; Patty Pravo – Opera; Raf – Ora e per sempre; Sal Da Vinci – Per sempre sì; Samurai Jay – Ossessione; Sayf – Tu mi piaci tanto; Serena Brancale – Qui con me; Tommaso Paradiso – I romantici; Tredici Pietro – Uomo che cade.
Le quattro Nuove Proposte i cui brani sono inclusi nella versione CD sono:
Angelica Bove – Mattone; Nicolò Filippucci – Laguna; Blind, El Ma & Soniko – Nei miei DM; Mazzariello – Manifestazione d’amore.
Approfondimento
Nuove Proposte Sanremo 2026, Nicolò Filippucci è il vincitore
Documento sonoro di un evento collettivo
Questa compilation non è semplicemente una raccolta di canzoni: è un ritratto sonoro di un evento che continua da decenni a segnare il calendario culturale italiano. Riunendo tutti i brani in un unico prodotto, offre la possibilità di seguire l’evoluzione delle proposte artistiche, confrontare stili e linguaggi musicali e conservare una memoria della manifestazione.
Per gli ascoltatori e gli operatori del settore, il disco diventa strumento di valutazione e scoperta, mentre per il pubblico ampio è il mezzo per riascoltare e condividere i momenti vissuti durante le serate sanremesi. La scelta di includere sia i Big sia le Nuove Proposte nella versione CD consente di rendere omaggio alle diverse generazioni di artisti che si confrontano sullo stesso palcoscenico.
Con la pubblicazione odierna, la Compilation Sanremo 2026 arricchisce ulteriormente l’offerta culturale di questa edizione, confermando il ruolo del Festival come piattaforma centrale della musica italiana.
Approfondimento
Sanremo 2026, i meme più divertenti della terza serata del Festival
©Getty
Festival di Sanremo 2026, tutti i cantanti e i titoli delle canzoni
Domenica 14 dicembre i trenta Big hanno preso parte all’appuntamento di Sarà Sanremo. Gli artisti hanno finalmente svelato i titoli delle canzoni in gara alla settantaseiesima edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 24 a sabato 28 febbraio con la conduzione di Carlo Conti