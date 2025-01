Hugh Jackman, il nuovo amore del divo è l'attrice Sutton Foster

Insieme a cena a Los Angeles

Hugh Jackman e Sutton Foster non si nascondono più. Col nuovo anno i due attori, che hano recitato e ballato sullo stesso palco nel musical The Music Man hanno deciso di far fare un passo avanti alla loro relazione mostrandosi in pubblico come coppia.

L'attore candidato all'Oscar e vincitore del Tony Award, dopo essere stato visto in platea a Los Angeles a Supporto di Foster, attrice nello spettacolo teatrale Once Upon A Mattress, è stato colto dai fotografi mentre andava a cena con lei, a Santa Monica.

I due attori camminavano sorridenti, mano nella mano, con un look casual mentre raggiungevano un ristorante della zona.

Le foto, pubblicate da People in esclusiva, non lasciano spazio a dubbi. Foster e Jackman, che sono stati prima colleghi ed amici, si sono messi il passato alle spalle per iniziare una nuova relazione.

Da quando la frequentazione tra i due è diventata pubblica, sono partite le speculazioni sull'inizio della love story. Per il Daily Mail la scintilla tra i due attori è non è recente e l'ultima a sapere della relazione è stata proprio la ex moglie di Jackman.

Per molti la nuova passione di Hugh Jackman è stata la causa della fine del suo matrimonio lungo ventisette anni con la regista Deborra-lee Furnes.