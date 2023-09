Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness, divorziano dopo 27 anni

Hugh Jackman e Deborra-Lee Furness si sono conosciuti sul set nel 1995 e sposati l'11 aprile 1996, insieme hanno due figli: Oscar, 23 anni, e Ava, 18 anni. "Apprezziamo molto la vostra comprensione nel rispettare la nostra privacy mentre la nostra famiglia attraversa questa transizione nella vita di tutti noi". Queste le parole della dichiarazione congiunta rilasciata alla rivista People, aggiungendo che non saranno comunicate ulteriori informazioni. Dopo una vita insieme i due attori hanno deciso di proseguire la loro vita ognuno per la propria strada, con l'affetto che da sempre li lega. "Abbiamo avuto la fortuna di condividere quasi tre decenni insieme come marito e moglie in un matrimonio amorevole. Il nostro viaggio ora sta cambiando e abbiamo deciso di separarci per perseguire la nostra crescita individuale”.

il post per il 27mo anniversario

In un post pubblicato ad aprile sui social media in occasione del 27mo anniversario della coppia che potete vedere qui di seguito, Jackman ha descritto il loro matrimonio come "naturale come respirare". Jackman, vincitore di un Golden Globe per il suo ruolo in "Les Miserables", ha combinato la sua immagine di supereroe con incursioni nella musica e nella danza nel corso della carriera. La Furness, invece, ha raggiunto la notorietà recitando in "Shame" nel 1988, anno in cui ha vinto il premio come miglior attrice dell'Australian Film Critics Circle, ed è stata riconosciuta anche per il suo lavoro filantropico.