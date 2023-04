Hugh Jackman torna a parlare di tumori alla pelle: “Proteggetevi”

L’attore, a cui 10 anni fa sono stati asportati quattro carcinomi, ha postato un video su Instagram in cui appare con un cerotto sul naso: “Ho appena fatto due biopsie perché il mio medico ha notato qualcosa, potrebbero essere cellule basali”. E ha lanciato un appello: “Per favore, mettetevi la crema solare. Non vale la pena non metterla, questa è tutta roba successa 25 anni fa che sta uscendo fuori adesso, vi divertirete comunque all'aperto”

Accanto al video, Hugh Jackman scrive: “So che mi avete già sentito parlare dei miei carcinomi basali. Continuerò a parlare di loro, se necessario. E se questo mio messaggio riuscirà a ricordare anche solo a una persona di mettere la crema solare con un SPF alto, allora sono felice”. Poi nel filmato spiega di averlo condiviso “prima che qualcuno mi noti in giro per strada”, in riferimento al cerotto che l’attore ha sulla punta del naso.

“Siate prudenti, mettetevi la protezione”

La star di Wolverine poi lancia un nuovo appello alla prudenza: “Tra tutti i tipi di cancro alla pelle è il meno pericoloso. Sta arrivando l’estate qui nell’emisfero nord. Per favore, mettetevi la crema solare. Non vale la pena non metterla, questa è tutta roba successa 25 anni fa che sta uscendo fuori adesso”. E conclude: “Mettete la protezione, vi divertirete comunque all'aperto. Per favore proteggetevi”.