Hugh Jackman mostra la dieta per diventare Wolverine in Deadpool 3

Contenitori colmi di pesce, salmone, manzo e hamburger di pollo, per un totale di più di ottomila calorie giornaliere , attendono spalancati sul tavolo Hugh Jackman , che per interpretare il ruolo del mutante degli X-Men Wolverine nel nuovo film Marvel Deadpool 3 deve aumentare di peso. L’attore ha condiviso su Twitter un’immagine dell’abbondante dieta quotidiana, fatta di sei pasti, che modellerà il suo fisico per contrastare il nemico Deadpool (interpretato da Ryan Reynolds ), accompagnata dalla didascalia “Aumento della massa. Un giorno nella mia vita. Grazie, Chef Mario, per aiutarmi a mantenermi in salute e a nutrirmi correttamente mentre... Divento. Wolverine. Ancora una volta ”.

UNA TRASFORMAZIONE COMPLESSA

Per preparare il personaggio Jackman ha seguito un percorso di allenamento e di graduale aumento delle quantità dei pasti ma, come dichiarato lo scorso gennaio in un’intervista rilasciata al programma Who’s Talking To Chris Wallace, nonostante la preparazione fisica abbia messo a dura prova il suo corpo, l’attore ha sempre evitato di assumere steroidi per accumulare massa muscolare. “Amo il mio lavoro. E amo Wolverine” ha detto. “Ma mi è stato aneddoticamente detto quali sono gli effetti collaterali di quello. E io ero tipo, “Non mi piace così tanto”. Quindi no, l’ho fatto alla vecchia maniera. E vi dico, ho mangiato più polli – mi dispiace per tutti i vegani e i vegetariani e i polli del mondo. Letteramente il karma non è buono per me. Se la divinità ha qualcosa in relazione con i polli, sono nei guai”.