Deadpool 3, Hugh Jackman si allena per tornare nei panni di Wolverine

A sorpresa, l'attore tornerà a vestire i panni del mutante: l'inizio delle riprese è previsto per l'estate

A distanza di sei anni dall'uscita di Logan – The Wolverine, pubblicato nel 2017, Hugh Jackman è pronto a vestire nuovamente i panni del suo supereroe preferito, Wolverine. L'attore, infatti, sarà coinvolto nelle riprese di Deadpool 3 anche grazie all'intercessione di Ryan Reynolds. Le riprese non sono ancora iniziate ma è previsto che prendano il via entro quest'anno, per un ritorno nelle sale del supereroe nel 2024 o nei primi anni dell'anno successivo. Tempi piuttosto lunghi anche in relazione al fatto che Hugh Jackman è chiamato a sottoporsi a un allenamento intensivo per tornare a vestire i panni di uno degli X-Men. Il ritorno di Hugh Jackman sotto la tuta di Wolverine è di per sé una notizia, visto e considerato che i fan erano convinti che l'attore avesse deciso di abbandonare per sempre quel personaggio.



L’allenamento di Hugh Jackman per Wolverine approfondimento Deadpool 3, Ryan Reynolds: ci sarà Hugh Jackman nei panni di Wolverine Lo stesso Jackman, in un’intervista rilasciata di recente, ha spiegato che le riprese dovrebbero iniziare tra sei mesi, quindi la prossima estate. Certo, manca ancora del tempo prima di tornare sul set ma l'attore ha spiegato che le sue giornate sono già interamente dedicate agli allenamenti necessari a tornare a indossare la tuta di Wolverine, piuttosto impegnativa e complicata. “Mancano sei mesi all’inizio delle riprese e non sto facendo nient’altro nel mezzo. Starò con la mia famiglia e mi allenerò. Sarà quello il mio lavoro per sei mesi. Sono in forma in questo momento, ho un buon punto di partenza”, ha dichiarato Jackman. Le premesse, stando a queste parole dell’attore, sono piuttosto alte per Wolverine e lo stesso fatto che Jackman si stia preparando a questo ruolo con un allenamento intensivo dimostra che per lui si prospetta un impegno non indifferente sul set nei prossimi mesi.

Il ritorno di Hugh Jackman come Wolverine GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film Così come pensavano i fan, anche Hugh Jackman era convinto di aver chiuso con Wolverine. Invece, grazie alle insistenze di Ryan Reynolds tornerà a vestire i panni di uno degli X-Men: “Onestamente pensavo di aver chiuso. Ero in pace con me stesso, andava bene così. Durante le interviste mi è stato chiesto ogni giorno di questa decisione. Poi Ryan Reynolds mi ha chiamato proponendomi di lavorare insieme, come se non avessi mai chiuso del tutto”. Un ruolo fondamentale l’ha avuto anche la consorte di Jackman: “Mia moglie, Deb, mi ha chiesto cosa volessi fare veramente e allora ho capito di volerlo fare. Continuavo a pensare a me e Ryan, a Deadpool e Wolverine, classici rivali dei fumetti e una dinamica nuova che non ho mai sperimentato come Wolverine”.