Wolverine, com'è cambiato Hugh Jackman dal primo all'ultimo film

2/11 @Fox

X-Men, 2000: è l’esordio di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. In questa pellicola, diretta da Bryan Singer, il suo personaggio, Logan, scopre dell’esistenza della scuola per mutanti di Charles Xavier. Inizia dunque, seppur riluttante, a combattere per il bene della sua gente, sotto attacco a causa delle proprie capacità.

X-Men, Hugh Jackman festeggia i 20 anni con un video backstage