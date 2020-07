X-Men, Hugh Jackman festeggia i 20 anni con un video backstage

Hugh Jackman verrà sempre ricordato come il primo Wolverine. L’attore ha detto addio nel 2017 all’amato personaggio, che ha richiesto enormi sacrifici dal punto di vista fisico. Nel corso degli anni l’attore è diventato sempre più muscoloso, dovendo sopportare grandi carichi di lavoro in palestra e una dieta a dir poco intensa.

Come spesso affermato, amerà però per sempre il personaggio, che lo ha reso celebre in tutto il mondo. Per questo motivo ha voluto festeggiare i 20 anni dall’uscita del primo X-Men, giunto in sala a luglio del 2000. Per celebrare l’anniversario ha condiviso con i fan un breve ma esilarante video del dietro le quinte della pellicola. Il filmato è accompagnato da un post: “Quando gli studios mi chiamarono, mi chiesero se sarei stato in grado di mettermi in forma in tre settimane per il ruolo di Wolverine. Potrei aver esagerato con quella promessa, ma voi cosa avreste fatto?”.