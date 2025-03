Addio a Pietro Genuardi, morto l'attore de Il Paradiso delle Signore

La carriera

Nella sua lunga carriera ha recitato nelle soap Vivere e Centovetrine ma anche al cinema con Carlo Verdone in Il bambino e il poliziotto, con Luigi Magni in In nome del popolo sovrano, con Michele Soavi in Dellamorte Dellamore. L’ultimo progetto cinematografico era stato Brave ragazze con la regia di Michela Andreozzi.