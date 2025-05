Guè, la possibile scaletta del concerto a Napoli

Dopo lo spettacolo sold out al Forum di Assago, giovedì 8 maggio il rapper porterà la sua musica al pubblico del Palapartenope di Napoli

Dopo il concerto sold out al Forum di Assago, Guè approderà al Palapartenope di Napoli . Ecco tutto quello che c’è da sapere sull'appuntamento live: dalle canzoni che potrebbero essere proposte all’orario di inizio.

guè, il concerto a napoli

Giovedì 8 maggio il rapper porterà il suo stile inconfondibile al Palapartenope, questo l’indirizzo: via Barbagallo, 115, 80125, Napoli. Stando a quanto riportato da Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.00. Dopo lo show ad Assago, l’artista ha raccontato: ”Grazie agli amici che sono passati a trovarmi sul palco e non e a tutta la squadra che sta lavorando con me a questo show atomico”.