Shablo , insieme a Guè , Joshua e Tormento , è tra i 29 artisti in gara alla 75esima edizione del Festival di Sanremo (IL LIVE) . I quattro artisti presentano il brano La mia parola. In bilico tra ricerca delle radici e continua innovazione, Shablo unisce tre personalità dell’urban italiano e altrettante generazioni a confronto: l’amico di sempre, la leggenda del rap italiano e uno degli artisti più influenti del panorama musicale italiano. Durante la serata dedicata alle cover i quattro si sono esibiti sul palco del Teatro Ariston con un medley fatto di Amor de mi vida dei Sottotono e Aspettando il sole di Neffa , accompagnati dall'artista autore del pezzo uscito nel 1996.

Shablo, all'anagrafe Pablo Miguel Lombroni Capalbo, è un produttore e discografico argentino naturalizzato italiano. Nella sua carriera ha collaborato con i Club Dogo e, diversi anni più tardi, col beatmaker del gruppo, Don Joe, con il quale ha poi fondato l'etichetta discografica Roccia Music. Tra i singoli prodotti da Shablo c'è, tra gli altri, Fenomeno di Fabri Fibra.

Guè, o Guè Pequeno, nome d'arte di Cosimo Fini, è uno dei rapper più apprezzati del momento. Ha acquisito notorietà grazie al collettivo hip-hop dei primi anni Duemila Club Dogo, ma ha poi ribadito il proprio talento nella carriera da solista. Ha collaborato, tra le altre, con Rose Villain in Come un tuono e con Elodie in Nero Bali, e nel 2024 ha partecipato al Festival di Sanremo insieme a Luchè e Gigi D'Alessio, come ospite del duetto con Geolier, che ha vinto la serata delle cover.

Tormento, nome d'arte di Massimiliano Cellamaro, ha esordito con i Sottotono e ha partecipato insieme a Big Fish al Festival di Sanremo 2001 con il brano Mezze verità.

Joshua Bale è un rapper e cantautore cresciuto a Rimini. Dopo i primi passi nel mondo rap, ha sperimentato altri generi, dall'R&B contemporaneo al Soul.