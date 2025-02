Sanremo 2025, tutti i testi delle canzoni in gara al Festival

Ecco i 29 brani in gara al Festival di Sanremo 2025, in programma da martedì 11 a sabato 15 febbraio con la conduzione di Carlo Conti

A pochi giorni dall’inizio della 75esima edizione del Festival di Sanremo, ecco finalmente svelati i testi delle ventinove canzoni in gara. Martedì 11 febbraio Carlo Conti, conduttore e Direttore artistico, darà il via alla kermesse dal palco del Teatro Ariston ( SCOPRI LO SPECIALE ).

FESTIVAL DI SANREMO 2025, I TESTI DELLe CANZONI

Spettacolo, divertimento e ovviamente tanta musica. Per la quarta volta Carlo Conti sarà al timone del Festival di Sanremo, al suo fianco amici e colleghi nei ruoli di co-conduttori: da Cristiano Malgioglio ad Alessia Marcuzzi passando per Miriam Leone, Alessandro Cattelan, Nino Frassica e Geppi Cucciari. Al momento annunciati come super ospiti musicali Lorenzo Jovanotti, Damiano David e i Duran Duran. Ventinove artisti prenderanno parte alla gara, ecco i testi delle loro canzoni: