Tra i 29 artisti in gara al 75esimo Festival di Sanremo c'è anche Francesco Gabbani, che si è esibito con Viva la vita, una canzone profonda, per lo stesso artista "volutamente classica". Nella prima serata il cantante aveva indossato uno smoking nero. Per la serata dedicata alle cover ha scelto invece un completo bianco, come quello di Tricarico che lo ha accompagnato sulle note Io sono Francesco. Purtroppo, per problemi di voce di Tricarico, Gabbani si è trovato a cantare da solo il ritornello del brano.