Francesco Maria Tricarico, nome d’arte semplicemente Tricarico, è nato a Milano nel 1971. Dopo aver perso il papà da bambino, si è appassionato alla musica e si è diplomato al Conservatorio in flauto traverso. Nel 2000 il suo singolo d’esordio Io sono Francesco ha avuto un grande successo di vendite portandolo a pubblicare il suo primo album intitolato Tricarico. Nel 2004 è uscito il secondo lavoro in studio Frescobaldo nel recinto. L’anno dopo ha scritto Solo per te, canzone per i titoli di coda del film Ti amo in tutte le lingue del mondo di Pieraccioni (in cui è apparso in un cameo) che gli è valsa una nomination ai Nastri d’argento. Nel 2008 ha partecipato al Festival di Sanremo vincendo il Premio della Critica "Mia Martini" con il brano Vita tranquilla. È seguito l’album Giglio. Nel 2009 è tornato all’Ariston con il brano Il bosco delle fragole, eliminato la prima serata. È diventato il titolo anche del suo quarto album in studio. È stato ancora a Sanremo nel 2011 con Tre colori, apripista dell’album L’imbarazzo. Gli ultimi suoi dischi sono stati Invulnerabile (nel 2013), Da chi non te lo aspetti (2016) e Amore dillo senza ridere ma non troppo seriamente (2021).