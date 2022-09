Francesco Gabbani compie 40 anni: i suoi 5 album in studio

Il cantautore italiano è nato a Carrara, in Toscana, il 9 settembre 1982. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 2016 nella categoria "Nuove proposte" con il brano Amen e nel 2017 nella categoria "Big" con Occidentali's Karma. Ripercorriamo la sua carriera attraverso i suoi dischi: dal primo - Greitist Iz - uscito nel 2014, all’ultimo - Volevamo solo essere felici - pubblicato nel 2022 Condividi

Il 9 settembre 2022 compie 40 anni Francesco Gabbani. Il cantautore italiano è nato a Carrara, in Toscana, nel 1982 e si è avvicinato sin da piccolo alla musica, anche grazie al negozio di strumenti di proprietà della sua famiglia. Suona la batteria, il pianoforte, la chitarra e il basso. Prima di iniziare il suo progetto da solista, ha fatto parte dei Trikobalto. Ha vinto il Festival di Sanremo nel 2016 nella categoria "Nuove Proposte" con il brano Amen e nel 2017 nella categoria "Big" con Occidentali's Karma. L'anno dopo è arrivato sesto all'Eurovision Song Contest e ha conquistato il premio della sala stampa. Per celebrare il suo compleanno, ripercorriamo la sua carriera da solista attraverso i cinque album in studio che ha pubblicato: il primo - Greitist Iz - uscito nel 2014, l'ultimo - Volevamo solo essere felici - pubblicato nel 2022.

Greitist Iz e Eternamente ora vedi anche Francesco Gabbani, in viaggio verso un mondo migliore con Peace & Love L’album che segna il debutto da solista di Gabbani s’intitola Greitist Iz ed è stato pubblicato il 27 maggio 2014. Contiene undici brani, tra cui il singolo I dischi non si suonano. Il secondo lavoro in studio arriva due anni dopo: è Eternamente ora, pubblicato il 12 febbraio 2016. Dal disco, che contiene otto canzoni, sono stati estratti tre singoli. Il primo è Amen, con cui Gabbani si è presentato al Festival di Sanremo nel 2016 e ha vinto nella sezione Nuove proposte. Poi Eternamente ora e In equilibrio.

Magellano e Viceversa vedi anche Francesco Gabbani, un viaggio intimo dentro l'umanità Il terzo album in studio di Francesco Gabbani è Magellano, uscito il 28 aprile 2017. All’interno ci sono 9 tracce, più quella fantasma Selfie del selfie. I singoli estratti sono diversi, tra cui Tra le granite e le granate, Pachidermi e pappagalli e La mia versione dei ricordi. L’altro singolo, quello che ha anticipato il disco, è Occidentali's Karma: con questo brano Gabbani partecipa nel 2017 al Festival di Sanremo, nella sezione Campioni, e vince. Nell’album c’è anche Foglie al gelo, unico estratto dalla colonna sonora del film Poveri ma ricchi. È uscito il 14 febbraio 2020, poi, il quarto album in studio di Francesco Gabbani. Il titolo è Viceversa. È composto da nove brani, tra cui i singoli È un'altra cosa, Il sudore ci appiccica, Einstein. E, soprattutto, la canzone omonima Viceversa: l’artista l’ha presentato al Festival di Sanremo nel 2020 ed è arrivato secondo.

Volevamo solo essere felici vedi anche Francesco Gabbani canta la felicità da vivere e non da attendere Quello che per ora è l’ultimo album in studio di Gabbani, il quinto, è Volevamo solo essere felici. Composto da dieci brani, è stato pubblicato il 22 aprile 2022. Tra i singoli ci sono La rete, Spazio tempo, l'omonimo Volevamo solo essere felici, Peace & Love. È “una raccolta di canzoni che rappresenta chi sono in questo momento ma che racconta anche quello che è accaduto negli ultimi due anni. L’approccio a un'analisi interiore: Viceversa con le canzoni era capirsi mettendosi in relazione con gli altri, questo invece è un guardarsi più dentro. Avverto molto di più la componente intimista”, ha raccontato Gabbani in un’intervista a Sky TG24.

