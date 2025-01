Duetti Sanremo, tutte le cover del Festival 2025

La quarta serata del Festival si preannuncia ricca di sorprese! Carlo Conti ha svelato i duetti per le cover, un mix esplosivo di generazioni e stili musicali. Da Achille Lauro ed Elodie a Fedez e Marco Masini, passando per classici rivisitati come "L'estate sta finendo" e "Crêuza de mä. E non è tutto: saranno premiati alla carriera anche due grandi della canzone, Zanicchi e Venditti