Per Joan Thiele – all’anagrafe Alessandra Joan Thiele (pronunciato alla tedesca Tìle) - questo è il primo Festival di Sanremo. Nata il 21 settembre 1991 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, racchiude in sé i lasciti di una famiglia multietnica e di una vita passata tra diversi Stati, che si riverberano nella sua musica. La madre è italiana (del Napoletano), il padre è svizzero (ma ha origini colombiane e ha vissuto in Canada). Lei ha diviso la sua infanzia tra l'Italia, crescendo sulle sponde del Lago di Garda, la Colombia e i Caraibi. Poi è volata in Inghilterra, prima di tornare di nuovo in Italia. I primi veri passi nella musica li compie a Londra e nella zona di Desenzano, dove gira cantando in bar e pizzerie. Alla fine decide di spostarsi a Milano per dare struttura alla sua carriera.

Il primo EP, Save Me, tutto in lingua inglese, arriva nel 2016 (già sotto una grande label, la Universal). Due anni dopo è il turno del primo album vero e proprio, Tango. Riesce subito a crearsi un buon seguito nella scena indie-pop, arrivando nel 2019 a collaborare con Myss Keta alla riedizione corale, insieme anche a Elodie, di Le ragazze di Porta Venezia (brano uscito originariamente nel 2016 e diventato un cult di nicchia). Nel 2020 esce il secondo EP Operazione oro, prima esperienza tutta in italiano. Nel 2022, con la label Undamento, vede la luce la raccolta Atti. Negli anni ha collaborato con Nitro, Mace e Venerus. Nel 2023 vince il David di Donatello per la miglior canzone originale con Proiettili (ti mangio il cuore), dove canta insieme a Elodie. Il brano è contenuto nell’album OK. Respira di Elodie ed è la colonna sonora del film Ti mangio il cuore, con la popstar come protagonista. Eco anticipa il nuovo album Joanita, in uscita il prossimo 21 febbraio (già preceduto da Veleno, sulle piattaforme dal 6 dicembre 2024).

