Coez e Frah Quintale, il loro atto rivoluzionario si chiama Lovebars

È Lovebars il nuovo album di Coez e Frah Quintale, in uscita oggi 8 settembre. Per la prima volta insieme, gli artisti si uniscono in un album speciale che celebra la loro amicizia attraverso 12 tracce che compongono la tracklist: con una matrice rap, in Lovebars Coez e Frah donano al sound nuove sfumature attraverso un’evoluzione nello stile, mantenendo, però, un’attitudine “real”. Il disco nasce dalla stima artistica e personale tra Coez e Frah Quintale, oltre che dall’esigenza di espressione di entrambi. Con Lovebars si approfondisce il termine amore, sviscerandone il significato: i rapporti, infatti, sono al centro dello storytelling, il che rappresenta a tutti gli effetti un atto rivoluzionario in una società come quella attuale che rifiuta l’analisi di sè a favore della superficialità. L’album guarda dentro e racconta le contraddizioni del complesso mondo emotivo delle persone visto dagli occhi di Coez e Frah, che si confrontano in ogni brano riguardo la necessità di investire nei rapporti, nonostante ciò spaventi la maggior parte della gente. Bisogna lavorare e impegnarsi per mantenere le relazioni che danno un senso alla quotidianità, pensando e programmando concretamente le intenzioni che si hanno.