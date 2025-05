Nastri d'Argento 2025, trionfano le serie Sky Original. Ecco quali

Pioggia di premi alla quinta edizione dei Nastri d'Argento Grandi Serie, evento che celebra i migliori prodotti della serialità italiana distribuiti e apprezzati internazionalmente. Premiate le serie Sky Original trasmesse nell'ultima stagione e i loro interpreti di talento, molti dei quali premiati anche ai David di Donatello

È stato reso noto a Napoli, sabato 31 maggio, l'elenco completo dei vincitori dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2025, premi assegnati dai giornalisti cinematografici italiani alle migliori produzioni nazionali di serie televisive, miniserie e film per la televisione.

Tra i premiati, attesi alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti in programma a Napoli, a Villa Pignatelli, molti protagonisti e i realizzatori di alcune delle produzioni Sky Original più apprezzate della stagione compresa tra il 1°giugno 2024 al 31 maggio 2025.

Trionfo assoluto per Joe Wright e la serie M - Il figlio del secolo, già eletta Serie dell'anno lo scorso 9 maggio, giornata in cui sono stati annunciati alcuni dei premi più rilevanti, incluso quello per Luca Marinelli, protagonista del titolo, "Icona" dell'anno.

Il 31 maggio nuovi premi sono arrivati per L'Arte della Gioia, che ha vinto il Nastro d'Argento nella categoria "Miglior Serie Drama" e Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, vincitrice nella categoria "Miglior Serie Commedia".

Premiati anche molti attori, tra cui Tecla Insolia e Matteo Oscar Giuggioli (già vincitori del David David Rivelazioni Italiane - Italian Rising Stars) e i fratelli D'Innocenzo per l’autorialità cinematografica di Dostoevskij.

Tutti i titoli menzionati sono disponibili su Sky e in streaming solo su Now.

Ecco l'elenco completo dei premi assegnati alle serie targate Sky Original.

L'Arte della Gioia e Hanno ucciso l'uomo ragno, Migliori serie Drama e Commedia Le serie Sky Original trionfano ai Nastri d'Argento Grandi Serie 2025. L'Arte della Gioia, diretta da Valeria Golino e scritta con Luca Infascelli, Francesca Marciano, Valia Santella e Stefano Sardo, tratta dal romanzo omonimo di Goliarda Sapienza, è la Migliore serie drammatica.

Lo show vede premiate anche Tecla Insolia col Nastro per la migliore attrice protagonista, Jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi come Migliori attrici non protagoniste, Guido Caprino, Nastro come miglior attore non protagonista, e Alma Noce, vincitrice del Nastro speciale assegnato dalla Fondazione Nobis. La serie, presentata in anteprima al Festival di Cannes 2024, è prodotta da Sky Studios e da Viola Prestieri per HT Film.

Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883 è, invece, la Migliore serie tv nella categoria Commedia. Diretta da Sydney Sibilia con Francesco Ebbasta e Alice Filippi e da lui scritta con Francesco Agostini, Chiara Laudani e Giorgio Nerone, è un coming of age di cui nei prossimi mesi sarà battuto il primo ciak della seconda stagione, Nord Sud Ovest Est. Premiati anche gli interpreti principali, Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli col Nastro speciale come rivelazione dell’anno. La serie è una produzione Sky Studios e Groenlandia (società del Gruppo Banijay), prodotta da Matteo Rovere e Sydney Sibilia. Leggi anche Nord Sud Ovest Est, il teaser della stagione 2 della serie sugli 883

I Nastri speciali: Dostoevskij e Piedone - Uno sbirro a Napoli Tra i premi che saranno assegnati nella cerimonia del 31 maggio a Napoli, spicca il Nastro Speciale ai fratelli Fabio e Damiano D'Innocenzo per Dostoevskij, per la coerenza nella loro autorialità cinematografica della loro prima serie, da loro ideata, scritta e diretta e presentata in anteprima alla Berlinale 2024. Premiato, inoltre, per la serie, come Migliore attore protagonista, Filippo Timi, il tormentato investigatore Enzo Vitello al centro del noir Sky Original. La serie è una produzione Sky Studios con Paco Cinematografica.

Un altro Nastro speciale, legato ai vent’anni della Regione Campania Film Commission, va a Salvatore Esposito, per il successo della sua interpretazione in Piedone - Uno sbirro a Napoli, una produzione Sky Studios, Wildside, e Titanus Production, diretta da Alessio Maria Federici e Scritta da Peppe Fiore, Salvatore Esposito, Giuseppe Pedersoli, Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Jacopo Sonnino. Vedi anche Dostoevskij, le interviste al cast della serie tv Sky Original

M- Il figlio del secolo, serie dell'anno ai Nastri d'Argento 2025 I Nastri assegnati il 31 maggio si sommano a quelli già annunciati a inizio mese e relativi alle "Icone" della stagione e alla Serie dell'anno: M- Il figlio del secolo.

La serie evento, titolo Sky Original di Joe Wright, è la descrizione della nascita del fascismo in Italia attraverso l'ascesa di Benito Mussolini. Scritta da Stefano Bises e Davide Serino e tratto dal bestseller di Antonio Scurati, M- Il figlio del secolo vede protagonista l'attore Luca Marinelli nei panni di Mussolini, un'interpretazione monumentale che ha già ottenuto ampio riconoscimento internazionale, premiata anche col Nastro 2025 assegnato ai protagonisti fra i più iconici dell’ultima stagione seriale. Leggi anche Luca Marinelli, Miglior attore al Series Mania