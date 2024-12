Nord Sud Ovest Est, annunciata la stagione 2 della serie sugli 883

Serie TV

Hanno ucciso l'Uomo Ragno, Max e Mauro star dal vivo. FOTO

Venerdì 1 novembre sono arrivati in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW gli ultimi episodi di Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La leggendaria storia degli 883, la serie tv Sky Original di Sydney Sibilia che racconta la nascita degli 883. Max e Mauro si ritrovano all'improvviso primi in classifica con il loro album di debutto, ma le cose non vanno così bene come sembra

Nessuno conosce i loro volti, non fanno concerti, vengono intervistati ma senza fotografie. Persino la copertina del loro album non ha una loro foto ma un disegno in cui, tra l'altro, appaiono di spalle. In più anche i soldi latitano