David Rivelazioni 2025, premiate Tecla Insolia e Celeste Della Porta

7/13 ©Getty

Cesari ha recitato anche per il cinema. Tra i film a cui ha partecipato c'è anche l'ultimo lavoro di Claudio Bisio, L'ultima volta in cui siamo stati bambini.

Nella sua filmografia anche due titoli di Pupi Avati nei quali non è accreditato: La cena per farli conoscere e Il figlio più piccolo



L'ultima volta che siamo stati bambini, cosa sapere sul film di Claudio Bisio sulla Shoah