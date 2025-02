Achille Lauro nella fontana di Trevi con Celeste Dalla Porta. VIDEO

Il video, postato in esclusiva da Whoopsee, mostra il cantante e l'attrice, elegantissimi, in una scena che sembra richiamare le atmosfere de "La dolce vita"

Achille Lauro e Celeste Dalla Porta si sono resi protagonisti di una scena singolare, nel cuore di Roma. Il video, pubblicato in esclusiva da Whoopsee, li vede all'interno della Fontana di Trevi, intenti a girare quello che - a tutti gli effetti - sembra un video musicale.

Achille Lauro e Celeste dalla Porta insieme a Roma

Nei prossimi giorni, Achille Lauro sarà in gara al Festival di Sanremo col suo brano Incoscenti giovani. Nelle scorse ore, il cantante è stato avvistato all'interno della Fontana di Trevi insieme a Celeste Dalla Porta, la giovane attrice protagonista di Parthenope di Paolo Sorrentino. La scena sembra rimandare alle atmosfere de La Dolce Vita di Federico Fellini, e c'è chi si dice sicuro che - il video in questione - sia il videoclip di Inconscenti giovani.

Chi è Celeste Dalla Porta

Classe 1997, nipote del fotografo Ugo Mulas, Celeste Dalla Porta è diplomata al Liceo Artistico di Brera. Trasferitasi da Milano a Roma per studiare al Centro sperimentale di cinematografia, Celeste ha debuttato nel 2020 in È stata la mano di Dio (ma la sua scena è stata tagliata durante il montaggio). Protagonista del cortometraggio Red Mirror nei panni di Sofia, ha recitato in Chi ha paura del dottor Kramer. Il suo primo ruolo importante da protagonista, tuttavia, è proprio in Parthenope di Paolo Sorrentino.