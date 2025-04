Auguri a Mara Sattei per i suoi 30 anni, le sue canzoni più famose

La cantante è nata il 28 aprile 1995 e ha spesso raggiunto la prima posizione della classifica Top Singoli FIMI con i suoi brani diventati delle hit. Voce potente e testi intensi, da Dilemme a Duemilaminuti, le canzoni più belle dell’artista

Mara Sattei è una delle cantautrici italiane che si sta facendo più apprezzare nel mondo della musica nostrana. Dal talent show Amici di Maria De Filippi al Festival di Sanremo, la sua carriera è ricca di brani saliti al top delle classifiche e diventati delle hit. Nata il 28 aprile 1995 a Fiumicino, il suo vero nome è Sara ed è la sorella maggiore del rapper e produttore discografico Thasup (Davide Mattei). Ha iniziato a prendere lezioni di canto e pianoforte da piccola, a cinque anni, sostenuta dalla madre cantante in un gruppo gospel. Nel 2008 ha iniziato a farsi conoscere su YouTube, dove pubblicava video di cover di canzoni famose. Nel 2013 la notorietà è arrivata con la partecipazione ad Amici. Voce potente e testi intensi, festeggiamo i 30 anni di Mara Sattei con le sue canzoni più famose.

Dilemme (2020) Il 2 aprile 2020 Mara Sattei ha pubblicato, in collaborazione con Tha Supreme e il fratello Thasup, la versione remix del singolo della cantante belga Lous and The Yakuza, Dilemme. Il brano ha raggiunto la terza posizione nella classifica italiana conquistando un disco di platino. “Vivre me hante/Tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante/Si je rate, je recommence/Quand je suis triste, je chante/Ne jamais tout donner de moi/Dans ce monde c'est le diable qui est roi/Elles me disent que j'ai la poisse/“Blague à part" devient "Lous à part”/Seule, seule, seule” Leggi anche Mahmood e Mara Sattei, niente Capodanno di Roma per censura Tony Effe

Spigoli (2020) Lo stesso anno di Dilemme, con Carl Brave la cantante ha realizzato Spigoli che ha raggiunto la prima posizione nella classifica italiana ottenendo ben tre dischi di platino. Il brano unisce sonorità hip hop a quelle della trap e dell’elettronica senza trascurare la melodia tipica della musica pop. “E siamo soli a parte il cane/A parte il quadro, quello orrendo, di tua madre/La camicia sa di fumo, di catrame/Siamo attaccati, ma mi manchi come il pane/Non sopporto te, ehi/Quando metto a posto me/Spigoli, mi incastro ancora, nella testa ancora/Pensa un po' al perché/Non sopporto te, ehi/Quando metto a posto me/Spigoli, mi incastro ancora, nella testa ancora/Pensa un po' al perché” Leggi anche thasup e Mara Sattei, è il giorno dell'album Casa Gospel

Scusa (2021) Il 9 aprile 2021 Mara Sattei ha pubblicato il suo primo singolo da solista, Scusa, prodotto ancora una volta dal fratello Thasup. Il video ha visto la partecipazione dell’attore Alessio Lapice. A proposito del titolo della canzone, l’artista ha spiegato che “la parola scusa mi ricorda tutte quelle volte in cui ho fatto fatica a pronunciarla o scriverla, ma che ha successivamente cambiato la storia della mia vita in tanti punti. Sì, chiedere scusa mi ha aiutata a chiudere tanti capitoli, ma allo stesso tempo ad iniziarne tanti altri ancora più belli”. “Penso a un mondo minimal/So come inventarlo/Taglia i lacci stretti dai/Quando amici mai no/Poi mi faccio piccola/Salgo sopra un palmo/Rido a denti stretti sai/E piango mentre canto”. Leggi anche thasup e Mara Sattei stupiscono con l'album Casa Gospel

La dolce vita (2022) Nel 2022 Mara Sattei ha collaborato con Fedez e Tananai nel brano La dolce vita che ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli più venduti in Italia venendo certificato disco d’oro dopo sole tre settimane dall’uscita. A proposito della canzone, la cantautrice ha detto: “È la prima volta che canto un ritornello non mio perché in genere scrivo le canzoni da sola, ma è bello cucirsi addosso anche le parole degli altri. E poi sono da sempre affascinata dagli anni '60, e solo la musica ha il potere di trasportarti in altre epoche”. “La vita senza amore dimmi tu che vita è/Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata/E parte la corriera che mi porterà da te/La vita senza amore non mi farà mai bene perché/Non so dirti di no quando vivo solo per noi/Chiamami se vuoi/Diglielo agli altri che stasera non puoi/Sei tutto per me” Vedi anche La Dolce Vita, il video della canzone di Fedez, Tananai e Mara Sattei

Duemilaminuti (2023) Con Duemilaminuti, scritto da Damiano David dei Maneskin, Mara Sattei ha partecipato al Festival di Sanremo 2023. Seppur arrivata 19esima nella classifica finale, la canzone, che parla della violenza contro le donne, ha ricevuto il premio CoReCom. Andrea Conti de Il Fatto Quotidiano ha descritto la canzone come “pulita” e “nella sua semplicità profonda”, con un testo che affronta “una riflessione sincera sul perché possa finire una storia d’amore”. “Pensavo di poter guarire il tuo cuore da tutte le voci che senti/Però il risultato non cambia nemmeno se cambi gli addendi/Pensavo di poter usare la voce ma dentro di me ora la voce non c’è/Ed ho usato duemila minuti per capire di me in fondo cosa pensi/Ho trovato solo la rabbia, forse siamo troppo diversi/Ho capito che non era amore ma soltanto un gioco che avevi creato per me/E dimmi se c'è stato amore tra quelle parole/E poi dammi duemila minuti, anzi duemila ore/E tu che senza volerlo mi hai insegnato a respirare/E poi sei scappato ed hai rubato tutta la mia voce/Tutta la mia voce”. Vedi anche Sanremo 2023, Mara Sattei con Duemilaminuti. Il testo della canzone