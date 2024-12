thasup e Mara Sattei, è il giorno dell'album Casa Gospel

Il giorno tanto atteso dai fan di thasup e Mara Sattei è finalmente arrivato: è fuori Casa Gospel, il joint album dei fratelli Mattei. Un disco nato in maniera totalmente spontanea, di matrice gospel, ma pieno di forti contaminazioni. Un progetto, che parte dall’esigenza di raccontarsi, in cui i due artisti hanno racchiuso all’interno tantissimi mondi, risalendo alle proprie origini, da quella musica tanto amata da tutta la famiglia e che Davide e Sara hanno ascoltato e cantato fin dalla tenera età.



Casa Gospel ripercorre i valori e la storia di thasup e Mara Sattei. E per rendere ancora di più omaggio ad un genere che per loro è stato fondamentale, hanno deciso di introdurre l’album rivisitando un grande classico della musica gospel.

Di seguito la tracklist:

1 EGLI È IL RE

2 POSTO MIO

3 BLESS SU BLESS

4 BACK TO BACK

5 COME POLVERE

6 SO CHE CI SEI

7 ONE KING

8 OCCHI MIEI



Manca sempre meno ai due appuntamenti che promettono di far vivere un’experience senza precedenti: il 14 dicembre alla Mondadori Duomo di Milano (ore 12.00) e il 15 dicembre alla Discoteca Laziale di Roma (ore 15.00), thasup e Mara Sattei incontreranno i loro fan per la prima volta nel corso di un instore, un momento intimo per salutare personalmente chiunque parteciperà e autografare le copie fisiche acquistate.