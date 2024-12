thasup e Mara Sattei stupiscono con l'album Casa Gospel

Casa Gospel (Epic Records Italy/Sony Music Italy) è il joint album di thasup e Mara Sattei fuori il 13 dicembre. Un disco che è un ritorno alle origini e all’amore viscerale per la musica che ha caratterizzato la loro vita sin dall’infanzia. Nato dall’esigenza di raccontarsi, insieme, partendo da dove tutto è iniziato, tra le mura della casa in cui sono cresciuti. Un modo tutto naturale per tirare fuori ciò che li lega, facendolo attraverso la musica, elemento da sempre al centro delle loro due vite. L’annuncio ufficiale arriva oggi attraverso un trailer pubblicato sul profilo degli artisti, dopo giorni in cui i fan si stanno chiedendo cosa sta succedendo: prima thasup ha dato il via a un pre-order blind che riportava la data del 13 dicembre, nei giorni successivi un fan ha trovato per strada a Milano delle chiavi con su scritto i nomi dei due fratelli e l’indirizzo di un’abitazione, suonando il citofono hanno poi scoperto di poter sentire uno spoiler musicale, infine un coro gospel è stato paparazzato mentre entrava con thasup e Mara Sattei nella casa.