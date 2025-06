Bianca Censori identica a Kim Kardashian, look con body nude e stivali

Lunedì 16 giugno, a Beverly Hills, l’attuale compagna di Kanye West è stata fotografata mentre si dirigeva verso un appuntamento in una spa. Legata sia professionalmente sia sentimentalmente al rapper, ha attirato immediatamente l’attenzione per via di un look che ha ricordato molto quello dell'ex moglie di West. L’effetto “doppio” è stato talmente forte da generare un vero e proprio “double take” tra i presenti. Gli scatti sono stati pubblicati in esclusiva dall’account di IG di Head-To-Toe Celebrities

Lunedì 16 giugno 2025, a Beverly Hills, Bianca Censori - attuale compagna di Kanye West - è stata fotografata mentre si dirigeva verso un appuntamento in una spa.

Trent’anni, australiana e legata sia professionalmente sia sentimentalmente a West, Censori ha attirato immediatamente l’attenzione per via di un look che ha ricordato in modo quasi speculare quello di Kim Kardashian. L’effetto “doppio” è stato talmente forte da generare un vero e proprio “double take” tra i presenti.

La notizia e gli scatti sono stati pubblicati in esclusiva dall’account di Instagram di Head-To-Toe Celebrities (potete guardare le foto nel post che trovate in fondo a questo articolo, condiviso dal sopracitato profilo di IG).

Bianca Censori ha catalizzato l’attenzione di fotografi e curiosi con un’apparizione che ha immediatamente evocato il nome di Kim Kardashian, che è l'ex moglie di Kanye West.

La modella australiana, nonché architetta per il brand Yeezy, ha sfoggiato un outfit che ha fatto discutere per l’incredibile somiglianza con l’ex del suo compagno.

Vestirsi come se si fosse la sosia dell’ex consorte del proprio partner è alquanto bizzarro (e a tratti inquietante)… E infatti l’apparizione non è passata inosservata.

Per l’occasione, Bianca Censori ha scelto un body color nude con profonda scollatura, abbinato a collant tono su tono e stivali alti ricoperti di pelliccia. La sua chioma scura, lasciata lunga e acconciata in morbide onde “beach waves” con riga centrale, ha accentuato la somiglianza con Kardashian. A completare l’outfit c’erano occhiali da sole neri e un iPhone, utilizzato durante la camminata come se stesse scrivendo messaggi.

