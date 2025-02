A poche ore dal presunto scoop lanciato da TMZ e dal Daily Mail, Kanye West e Bianca Censori hanno smentito la notizia del loro imminente divorzio . Milo Yiannopoulos, portavoce della coppia, ha infatti reso noto a The Hollywood Reporter che “Ye e Bianca sono a Los Angeles e si stanno preparando per festeggiare insieme San Valentino. Qualsiasi dichiarazione sulla loro vita privata verrà direttamente da loro, non da voci non verificate sui tabloid”. Ha inoltre aggiunto: “È la quinta o la sesta volta che i media affermano erroneamente che Ye e Bianca si stanno separando? Ho perso il conto”.

LE POLEMICHE

Giovedì 13 febbraio, un articolo del Daily Mail aveva citato una fonte anonima secondo la quale Kanye West e Bianca Censori si sarebbero lasciati. TMZ aveva aggiunto che la coppia aveva contattato avvocati divorzisti. Censori aveva dato scandalo il 2 febbraio durante la cerimonia dei Grammy Awards, dove aveva sfoggiato un nude look composto da un miniabito trasparente apparentemente senza biancheria intima. “C’è una persona che controlla cosa indossa Bianca Censori. Il nome di quella persona è Bianca Censori”, aveva tuttavia precisato a The Hollywood Reporter Yiannopoulos. Nel frattempo, Ye è tornato al centro delle polemiche per la controversa vendita di una maglietta con il logo nazista sull’e-commerce del suo brand Yeezy, che è stato subito oscurato. Inoltre, nell’ultima settimana una dipendente di Yeezy ha fatto causa al rapper e all’azienda per discriminazione, molestie e ritorsioni dovute al suo genere e alla sua religione ebraica. West non è nuovo a invettive social di stampo antisemita.