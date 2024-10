Kanye West, nuove accuse di molestie sessuali dall'ex assistente

West è stato accusato di aver drogato e aggredito sessualmente la sua ex assistente e star di OnlyFans durante una festa con Sean "Diddy" Combs, come rivelano nuove carte processuali. A riportarlo, il New York Post. Lauren Pisciotta - che ha lavorato per il rapper dal 2021 al 2022 come assistente personale - dice di averlo incontrato anni prima durante una festa in uno studio musicale che West e Combs avevano organizzato insieme

Kanye West è stato accusato di aver drogato e aggredito sessualmente la sua ex assistente e star di OnlyFans durante una festa con Sean "Diddy" Combs, come rivelano nuove carte processuali: lo scrive il New York Post. Lauren Pisciotta - che ha lavorato per il rapper dal 2021 al 2022 come assistente personale - dice di averlo incontrato anni prima durante una festa in uno studio musicale che West e Combs avevano organizzato insieme, secondo i documenti del tribunale ottenuti dal Post. Puff Daddy, cosa sappiamo dei White Party e i loro invitati

La Pisciotta - influencer ed ex modella di OnlyFans – racconta che West disse a tutti i presenti alla riunione di Santa Monica che dovevano bere o lasciare la festa, e dopo aver bevuto solo pochi sorsi, lei iniziò improvvisamente a sentirsi disorientata... e cominciò a scivolare in uno stato alterato e altamente alterato", si legge nei documenti del tribunale. Il giorno dopo Pisciotta non riusciva a ricordare gli eventi della notte precedente e si sentiva "imbarazzata", ma "era troppo traumatizzata e disturbata per parlare della notte". Secondo i documenti, solo prima di licenziare Pisciotta, West confessò che si erano "ritrovati" dopo che lei era stata drogata. Le nuove accuse sono state presentate martedì nell'ambito della causa intentata mesi fa da Pisciotta contro West per licenziamento ingiusto e molestie sessuali. approfondimento Kanye West accusato di molestie sessuali dall'ex assistente