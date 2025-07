Geolier, la possibile scaletta dei concerti a Napoli

Nel giugno del prossimo anno il rapper sarà in concerto negli stadi per i tre appuntamenti in programma a Milano, Roma e Messina

Dopo gli show di Napoli, il rapper sarà in concerto a Lecce per l’Oversound Music Festival, a Campobasso per il Campobasso Summer Festival e a Catania per il Sotto Il Vulcano Fest prima del grande appuntamento finale in scena all’Arena di Verona. Ecco il calendario:

31 luglio, Lecce - Oversound Music Festival

2 agosto, Campobasso - Campobasso Summer Festival

4 agosto, Catania - Sotto Il Vulcano Fest

5 agosto, Catania - Sotto Il Vulcano Fest

27 settembre, Verona - Arena di Verona

Nel giugno del prossimo anno Geolier (FOTO) sarà in concerto negli stadi per i tre appuntamenti di Milano, Roma e Messina. Queste le date degli attesi show:

13 giugno, Milano - stadio San Siro

19 giugno, Roma - stadio Olimpico

23 giugno, Messina - stadio Franco Scoglio