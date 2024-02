Sanremo 2024, chi è Geolier e cosa significa il nome del rapper

2/16 ©IPA/Fotogramma

Perché Geolier ha scelto di chiamarsi proprio così? Emanuele Palumbo, questo il suo vero nome, è nato al Rione Gescal, tra Secondigliano e Miano: il suo nome d'arte, in francese, significa "secondino". Il quartiere nepoletano di Secondigliano ospita infatti un carcere, ed è una zona considerata "difficile", motivo per cui i suoi abitanti vengono soprannominati "secondini". Per Geolier si tratta dunque di un omaggio alla terra in cui è nato ed è cresciuto, con orgoglio, e con la sensazione di avercela fatta

