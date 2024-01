Sanremo 2024, Geolier: "Orgoglioso di portare all'Ariston Napoli"

Il viaggio di Geolier trova sul palco dell’Ariston (GUARDA LO SPECIALE SANREMO) una consacrazione ma il suo viaggio lungo oltre un anno (il suo album Il Coraggio dei Bambini è stato certificato cinque volte disco di Platino, ndr) e destinato, fatalmente e fortunatamente, ad allungarsi in questo 2024 ha una ben precisa liturgia che trova (ulteriore) conferma nell’annuncio della sua terza data allo stadio Maradona. Nel raccontarlo pare incredulo: “I tre concerti a Napoli saranno una festa per l’intera città, una sorta di secondo scudetto. A Napoli tutti mi fermano per scattare foto, a Milano è diverso: la gente mi saluta ma non è come nella mia città”. Per altro è stato annunciato anche un concerto al Lucca Summer Festival il prossimo 5 luglio. Ma prima di entrare nello stadio c’è da affrontare il palco del Teatro Ariston. Il suo brano I p’ me, Tu p’ te in occasione dei pre-ascolti ha diviso. Portare a Sanremo un brano tutto in napoletano ha mosso qualche perplessità ma ha anche portato gioia ed entusiasmo per una scelta temeraria e in linea con la filosofia dell’artista: “Il pezzo è nato per Sanremo -spiega Geolier- ma era comunque destinato a essere parte di un disco; Amadeus mi ha dato l’opportunità di partecipare con un brano in napoletano ma dico che per me arrivare e cantare all’Ariston è già una vittoria. Tutto quello che arriverà dopo sarà un qualcosa in più”. Poi sorride e col pensiero torna alla sua città e sottolinea che “è un momento bellissimo per Napoli, città che è sempre stata piena di iniziative: negli anni ha seminato bene ed ora sta raccogliendo i frutti. E io non mi sono mai snaturato e questo brano lo conferma”.